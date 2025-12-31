小隊長休假偷開偵防車還酒駕！遭記2大過免職 中和分局長自請記過

新北市中和警分局偵查隊許姓小隊長，酒駕又偷開偵防車，遭記2大過免職。圖非當事人。翻攝Google Maps



新北市中和警分局偵查隊一名資深小隊長，宿醉駕車遇攔檢，酒測值高達0.63毫克，不僅如此，當時休假的他，駕駛的還是公務車，因嚴重影響警譽，遭記2大過免職，分局長陳宇桓自請加重記過處分。

據《自由時報》、《ETtoday新聞雲》報導，該名許姓小隊長51歲，為警員班144期畢業，2015年升為小隊長，但近2年表現不佳，接連考績被打乙等，今年4月從外勤偵查隊被調到鑑識小隊，希望能加強督導，沒想到仍發生違紀行為。

12月19日，許員進行打靶訓練後，沒把公務偵防車的鑰匙歸還，晚間10時下班外出吃宵夜，喝了不少高粱，凌晨返回寢室休息，隔天酒醒後因為口渴，正值輪休，他自認酒精已退，便開著偵防車從駐地前往台北市萬華買楊桃汁。

20日下午2時，許員來到華翠橋下台北市端，被台北市保大隊員警攔查，發現酒測值高達0.63毫克，即依涉犯公共危險罪嫌逮捕，並移送台北地檢署偵辦。

中和分局長陳宇桓表示，分局獲報後即展開調查，認為許員犯罪事實明確且影響警譽重大，召開考績會依「警察人員人事條例」及「公務人員考績法」規定，從重予以一次記2大過免職處分。他個人因管理疏失，也自請加重記過處分。

警方強調，將持續落實於各項集會、勤前教育加強宣教，建立正確法治觀念，杜絕僥倖心理；將此次引以為戒，精進內部管理，並重申對於風紀案件零容忍，從嚴從速查辦，決不寬待。

