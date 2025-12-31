小隊長休假竟宿醉駕開偵防車買楊桃汁 中和警「從嚴咎責」怒記2大過將免職

中和警分局許姓小隊長20日酒駕被抓，遭記2大過將免職。（圖／翻攝畫面）

新北市中和警分局51歲許姓小隊長，20日下午宿醉未退，竟駕駛偵防車到台北市萬華區想買楊桃汁，在華翠橋下被北市保安警察大隊攔下，並發現其酒測值高達0.63mg/L，將他依法送辦，中和警分局則怒記他2大過免職，分局長陳宇桓更自請從重記過處分。

據了解，許員為警員班144期畢業，2015年升任外勤小隊長，4月調整到鑑識小隊，而他19日駕駛偵防車參加常訓，未將公務車鑰匙歸還，下班後就外出飲酒。

許員19日晚間獨自外出，約深夜12時返回休息，20日起床後誤以為酒精已退，下午2時許駕駛公務車外出想買楊桃汁，在萬華區艋舺大道與雙園街口遭員警攔查，經酒精濃度檢測0.63毫克，被依公共危險罪送辦。

廣告 廣告

中和警分局表示，針對許員違法行為，分局認許員身為執法同仁卻知法犯法，已嚴重影響警譽，依「警察人員人事條例」及「公務人員考績法」規定，從重予以一次記二大過免職處分，並報警察局陳市府核定。

另就內部管理責任部分，陳宇桓已主動就督導不周自請加重處分，以示負責；同時，針對車輛管理及人員管控等可能疏失，分局亦已啟動調查程序，將嚴肅追究相關主管之考監責任，絕不護短。

中和警分局強調，將持續落實於各項集會、勤前教育加強宣教，建立正確法治觀念，杜絕僥倖心理。並重申警紀是警察的命脈，對於同仁違法違紀案件，定當從嚴從速處理絕不護短，並引以為戒，精進內部管理，以維護警察優質形象，確保民眾對警察之信任。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

曹西平遺囑寫「財產全留乾兒子」仍不保險 律師揭1招讓兄弟沒得拿

路上看到救護車「119貼反」別懷疑！ 消防局：答案藏在後照鏡

説薪水太誠實！狂被長輩問「這個月有沒有10萬」 過來人教一招：我都說3萬