「小隊長就是這樣被困住的」詹能傑3度闖火場救人殉職... 基層怒吼：是你們的捨不得害死我們

火場如迷宮！消防員為救人脫下面罩殉職，消防神主牌痛批「家中雜物成隱形炸彈」。（翻攝化面）

基隆市「台北生活家」社區日前深夜發生火警，仁愛分隊小隊長詹能傑為救受困女子，三度衝進火場、甚至脫下面罩讓人逃生，自己卻因濃煙嗆昏殉職。事後調查發現，屋內堆滿雜物、通道狹窄如迷宮，讓搶救難上加難。基層消防社群「消防神主牌」痛心怒吼：「殺死人的不是火，而是你們堆疊出來的『環境』」

火場英雄殉職 3度進出、最後一次沒回來

這起火警發生在前天（21日）晚間10時，基隆市「台北生活家」社區2樓住宅突然竄出火勢。屋內 77歲老婦人 先自行逃出，但其女兒仍受困室內。

仁愛分隊小隊長詹能傑 接獲通報後，不顧危險三度衝進火場 試圖救人。據了解，受困女子被大量雜物卡住、呼吸困難，詹能傑情急之下 將自己的空氣面罩脫下讓對方使用，自己卻因吸入大量濃煙昏迷。

詹能傑被同仁救出後緊急送醫，仍 宣告不治，英勇殉職，讓各界悲痛。

現場堆滿雜物 消防署長：連門都打不開

事後調查揭露令人心寒的事實。消防署長蕭煥章表示，親赴現場查看時，「一開始連門都打不開」，屋內堆滿雜物，動線嚴重受阻。

基隆市消防局長游家懿也指出，無論是房間或客廳，大量雜物讓通道狹窄宛如迷宮，不只增加救援困難，連住戶本身想逃生都極為困難。

消防單位再三提醒，家中雜物不只是生活問題，而是攸關生死的風險因子。

「不是火殺人，是你們的環境」基層消防怒吼

由基層消防員創立的社群帳號 「消防神主牌」 也在Threads發文，語氣沉痛又憤怒。「很多時候，殺死人的不是火，而是你們堆疊出來的『環境』。」文中點名常見的「陳年路障」：堆到天花板的紙箱、捨不得丟的舊家具、塞滿樓梯口的雜物。

消防神主牌直言：「你以為那是節省空間？錯，那是你在封死自己的活路。在伸手不見五指的濃煙裡，全副武裝的我們根本跨不過去。今天的小隊長就是這樣被困住的。」

消防員沉痛呼籲：別讓「念舊」成奪命炸彈

消防神主牌最後呼籲民眾，立刻清理家中雜物、保持逃生通道暢通，不要讓「捨不得」「以後再整理」，變成害死自己、也害死救援者的隱形炸彈。

這場火災，不只帶走一條英勇的生命，也再次揭開消防員最不願面對、卻天天要承受的殘酷現實。

