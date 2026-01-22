小隊長火場搜救詹能傑 摸牆竟「觸電」雙腳抽筋送醫

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑3度衝入火場，將呼吸器面罩給受困的羅姓女子不幸殉職，另名安樂分隊小隊長楊祥義為了將詹救出，右手肘觸碰牆壁觸電雙腳抽筋也被送醫。

火場內牆壁被驗出殘留電量。（圖／翻攝畫面）

基隆市消防局於昨（21）日深夜22點41分受理報案基隆市樂利三街民宅發生火警，22點54分人員到達現場並於23點42分火勢撲滅，22日凌晨0時39分發現詹能傑受困啟動RIT，直到1點55救出詹能傑OHCA送醫，最後搶救不治不幸殉職。

當時進入火場搜救詹能傑的安樂分隊小隊長楊祥義，在屋內右手肘碰觸到屋內牆壁瞬間觸電感到不適，隨即下令人員撤退，之後與現場台電人員確定完成斷電才再度進入搜救，楊小隊長於觸電後約15分鐘後突然出現雙腳抽筋及疼痛症狀，坐在擔架上等到詹員送醫後才接著送醫，經治療現已無大礙返隊服勤。

基隆市消防局火調科人員上午9點重回火場鑑識，在進入火場後在右邊牆面上還發現有殘餘電量，檢測結果仍有90伏特，現場已斷電仍測得電量將成為調查重點之一，是否與起火原因有關仍待釐清。

