小隊長詹能傑為救人殉職 上司哽咽：一直把他當兄弟

再聚焦來看，這位英勇救人卻不幸殉職的小隊長詹能傑，擁有20年的消防資歷，參與過大大小小的救災任務，包含2015年復興空難、2018年普悠瑪翻覆等等，重大災難現場與搜救任務中，都能看見他的身影。基隆市消防局行政科長是他的上司、也是好友，哽咽地說一直把他當兄弟，希望他在另一個世界能過得順利。而跟妻子育有一女的他，也是愛家的好爸爸，常在網路上分享跟女兒的互動。針對詹能傑捨己救人，基隆市長謝國樑表示，家屬表達想讓他能入祀忠烈祠，市府會盡全力來爭取。

殉職基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑(1.14)說：「金爐的網子上面有燃燒物，我們馬上出水線將火勢熄滅。」消防局分隊小隊長詹能傑，面對鏡頭冷靜說明火災情形與後續處理，但短短不到8天，今(22)日凌晨為了救人不幸殉職身亡，好友們得知噩耗難掩悲痛。

基隆市消防局行政科長余宗庭說：「他(詹能傑)跟我同年同月同日生，那我一直沒有把他當成是我的屬下，我一直覺得他就是自己的兄弟。」好友透露詹能傑出勤前還在排勤務班表，如今電腦還開著人卻再也回不來。過去警專的朋友也發文悼念，想到以後再也無法相約，心裡滿是遺憾不捨，你是正義之士以你為榮，殉職基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑(2018)說：「我們進入401之後，大家都是彎著身子進入。」

詹能傑常挺身最前線，各界不捨消防界痛失英才，他擁有20年的資歷，曾獲績優表揚，並曾到日本接受消防救助訓練，是災害防救訓練和安全駕駛等種子教官，更有豐富的救災經歷。包含2015年復興空難，2018年普悠瑪翻覆，以及2018年0204花蓮震災等等，都能看見他的身影，除了在火場的英勇形象，也是大家眼中的愛家好爸爸。

家人們圍著詹能傑幫他慶生，全家和樂融融，而他也常分享跟妻子及就讀小學女兒的互動，臉上洋溢幸福笑容，根據了解他們家幾乎都從事救人職業，妻子是護理師，弟弟則同樣是消防員。

他的弟弟目前在桃園任職，事發後緊急請假跟爸爸還有叔叔趕到現場處理，面露哀戚，基隆市長謝國樑說：「剛剛家長是有表達說，希望(詹能傑)能夠進忠烈祠，那這一點我們會來爭取。」無情惡火讓一名優秀的消防員從此天人永隔，市長強調從優撫卹，消防署長也表示將全力協助。

