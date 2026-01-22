小隊長詹能傑英勇殉職！基隆消防局哀慟發黑白照：一路好走

基隆市的「台北生活家」大型社區昨（21日）發生嚴重火警，3次衝火場把面罩給待救民眾的消防小隊長詹能傑不幸殉職，消防局上下哀慟，發出黑白照在官方臉書上致哀表示：「一路好走」。

回顧整起慘烈火警，起火點是2樓，巨量濃煙直往上竄，接著從4樓到6樓都有人受困，2樓一位77歲余姓阿嬤先逃出，但孫女還困在房間，此時基隆市消防局仁愛分隊的小隊長詹能傑，共3次衝入救人，第2次搜救時還提醒其他同僚：「門後面很多雜物、床很高上面無人、到處都是衣服，如果不慎碰到會像山崩一樣垮下來，要小心。」

基隆市「台北生活家」大型社區，21日晚間發生大火釀成消防小隊長詹能傑殉職。（圖／基隆市消防局臉書）

沒想到就在第3次衝入救人時出了事，凌晨1點詹能傑終於找到余姓阿嬤的22歲孫女，見對方被雜物夾住無法拉出，且出現呼吸困難現象，當下緊急拔下自己的面罩給對方戴上，但旋即被濃煙嗆昏失聯，凌晨2點被同僚找到時已經沒有呼吸心跳，送醫搶救在凌晨近5點宣告不治，被他戴上面罩的余女在凌晨5點半被找到時也沒有呼吸心跳，送醫後同樣宣告不治，但仍有待證實。

基隆市「台北生活家」大型社區，21日晚間發生大火釀成消防小隊長詹能傑殉職。（圖／基隆市消防局臉書）

基隆市消防局對此慘劇上下哀慟，凌晨在官方臉書發出詹能傑的黑白照致哀表示：「慟！小隊長，任務已經結束！一路好走…我們會記得…祢為了救人而犧牲了自己！」貼文下方隨即湧入詹能傑的親朋好友跟同僚哀悼，大家對這個噩耗相當震驚悲傷。

悼念貼文下有不少詹能傑的親朋好友同僚留言哀悼。（圖／基隆市消防局臉書）

悼念貼文下有不少詹能傑的親朋好友同僚留言哀悼。（圖／基隆市消防局臉書）

