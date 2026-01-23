小隊長詹能傑進火場救人殉職 學弟見遺體淚崩：你是真男人
基隆市安樂區樂利三街「台北生活家」社區21日深夜發生嚴重火警，仁愛消防分隊小隊長詹能傑三度挺入火場，搜尋受困女住戶卻不幸殉職，該名住戶也不治身亡，其同仁接獲噩耗悲慟不已，曾與他同寢室的學弟在臉書發長文悼念，稱其為「最帥五星小隊長」，分隊氣氛肅穆哀戚。
據調查，2樓起火戶因屋主妻子長期堆放大量資源回收物及二手衣物，屋內空間狹窄、宛如垃圾回收場，受困者是屋主女兒，目前沒有工作，平時與母親同住以照顧媽媽，其住家卻在21日晚間10時許因不明原因起火。
詹能傑獲報後立刻前往救援，先後三度進入火場，在第二次撤出火場、換氣整裝時，即便全身濕透、氣喘吁吁，仍叮嚀：「門後、床邊到處是衣服雜物」，要同事務必小心，他卻在第三次搜救時找到受困者，將面罩讓給對方，自己則不幸殉職。
此噩耗也讓其親友同仁悲慟萬分，曾與其同寢室的學弟在臉書發長文悼念，表示在工作現場，詹能傑總是衝在最前面，對後輩說著「不要緊張」來安定人心，私下性格幽默、愛開玩笑，兩人甚至常因瑣事鬥嘴賭氣。但每天晚上十點多，詹能傑總會拎著兩份宵夜走進文康室，用那句口頭禪「不小心多買了」作為和好的台階。
而學弟趕往長庚醫院見他最後一面時，看著平靜躺在病床上的詹能傑，崩潰表示：「我看你躺在那的樣子，跟平常喝醉睡著沒兩樣，只差沒打呼而已。我真的覺得你在騙我，也希望你只是在鬧我。」
學弟悲慟表示，大家都說詹能傑是英雄，在他心中，詹能傑則是「那個真男人，比英雄還屌」，是「最帥的五星小隊長」，字字句句都充滿不捨和遺憾，分隊氣氛肅穆哀戚。
