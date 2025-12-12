小隊長「假醉真強吻」女司機 台中消防局急調職

台中市消防局一名58歲蘇姓小隊長遭指控，12月6日晚間喝醉後，竟不斷討抱抱，還強吻計程車女司機。（圖／東森新聞）





台中市消防局一名58歲蘇姓小隊長遭指控，12月6日晚間喝醉後，竟不斷討抱抱，還強吻計程車女司機，女司機跟丈夫都是同隊的義消，當志工5年，跟小隊長不熟，女司機是第一次載他，就被如此對待，身心受創，不只如此，丈夫也是計程車司機，之前載小隊長，他還不給車資，女司機投訴消防局都被冷處理，小隊長連一句道歉都沒有，女司機決定申訴提告，消防局已將小隊長調職，警方依《性騷擾防治法》將他函送偵辦。

大雅消防分隊蘇小隊長vs.遭性騷女司機：「好朋友抱一個，可以嗎，可以，妳又沒有抱我，吼喔，還要這樣，當然啊。」

喝醉的蘇姓小隊長，趁只有兩人在車上，向女司機討抱抱。

大雅消防分隊蘇小隊長vs.遭性騷女司機：「好過來抱一個，好，可以嗎，好好。」

接下來的行徑更誇張。

大雅消防分隊蘇小隊長vs.遭性騷女司機：「這個就真的太過了喔，這個真的太過了，真的。」

小隊長強吻女司機，直到推開才停下。

大雅消防分隊蘇小隊長vs.遭性騷女司機：「（算了算了算了），抱歉抱歉，（沒關係沒關係）。」

嘴裡說著道歉，卻又開始討抱抱。

大雅消防分隊蘇小隊長vs.遭性騷女司機：「（不行不行），要不然手牽手可以嗎，（手牽手可以），妳抱我一個，（不行），我抱妳一個，（我不用不用）。」

女司機再三拒絕，小隊長才甘願下車，回想這一幕她心有餘悸。

里長陳映辰：「礙於是上司跟下屬的關係，然後兩個人在密閉空間，被害人其實是不敢，過於的反抗，她就是想要盡快的敷衍了事，那蘇姓小隊長竟然行為脫序，後續又進行了，強吻跟襲胸的動作。」

女司機戴口罩緊握雙手，但過程噁心到，她實在無法講出口，全程由里長代為發言，她和丈夫都是消防隊的 ，鳳凰義消志工，6日晚間丈夫出勤，委託她去接餐敘喝醉的，58歲蘇小隊長回家，對方聲稱要報路坐副駕 ，卻藉著酒意伸出鹹豬手。

里長陳映辰：「小隊長他意識是清醒的，喝醉酒的人都還是會有酒味，（他身上）沒有很濃的酒味。」

女司機嚇到大腦當機無法反抗，事後向消防局申訴，卻消極不處理，小隊長至今連一句道歉也沒有。

里長陳映辰：「妳們要用申訴管道來反映，要求受害人，妳們可不可以取消，這個記者會，受害人她們才知道說，原來消防局內部，對於性騷擾這件事情，是這麼的消極。」

他們更加碼爆料，小隊長之前搭車都不付錢。

里長陳映辰：「（她丈夫）之前其實有載過幾次，但是（小隊長）沒有付錢。」

被指控的小隊長 ，曾接受媒體訪問，因為兒子也是消防員，父子同框奮力滅火，被傳為佳話，但這回捲入性騷案件，消防局緊急將他調離現職，女司機不願姑息已經提告 。

