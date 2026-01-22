小隊長「面罩讓給受困者」不幸殉職 基消防局換放黑白照哀悼：任務結束

仁愛分隊小隊長詹能傑在救人時不幸殉職，基隆市消防局改換黑白照哀悼，難過表示「一路好走」。（圖／翻攝畫面）

基隆市仁愛區21日晚間發生嚴重火警，基隆樂利三街「台北生活家」社區突然起火，消防局獲報後前往搶救，仁愛分隊小隊長詹能傑為拯救受困余姓女子而三度挺進火場，還將面罩讓給受困者，最終不幸吸入過量濃煙壯烈殉職，基隆市消防局現已將粉絲專頁改成黑白照，其同仁更是悲慟不已，確切火災原因則仍須釐清。

據調查，2樓起火戶因屋主妻子長期堆放大量資源回收物及二手衣物，屋內空間狹窄、宛如垃圾回收場，余女是屋主女兒，目前沒有工作，平時與母親同住以照顧媽媽，其住家卻在21日晚間10時許因不明原因起火。

詹能傑獲報後立刻前往救援，先後三度進入火場，在第二次撤出火場、換氣整裝時，即便全身濕透、氣喘吁吁，仍叮嚀：「門後、床邊到處是衣服雜物」，要同事務必小心，他卻在第三次搜救時找到余女，將面罩讓給受困者，自己則不幸殉職。

基隆市消防局也證實此噩耗，現已將臉書粉絲專頁大頭貼換成黑白照，難過稱「慟！小隊長，任務已經結束！一路好走…我們會記得…祢為了救人而犧牲了自己！」其同仁也悲痛不已，紛紛在網路上哀悼，確切起火原因則仍須釐清。

