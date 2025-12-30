小隻女必學！156公分也能當長腿女神？英國時尚部落客靠5招穿搭公式、瞬間長高10公分

（圖／Chloe Hayward IG）

明明只有156公分，但在社群照片裡卻總是像165＋？英國時尚部落客ChloeHayward絕對是小隻女界的「比例魔法師」。她常在IG分享日常穿搭，沒有浮誇高跟鞋、也不靠過度修圖，卻能把長大衣、寬褲、套裝穿得又高又瘦，讓一票嬌小女生直接存圖當範本。

（圖／Chloe Hayward IG）





穿搭關鍵不在單品多貴，而是她對「比例、線條、配色」的精準掌控，以下這 5套穿搭技巧，小隻女真的必學！

英國博主Chloe小隻女穿搭技巧：長版大衣＋高領毛衣＋西裝寬褲

技巧重點：低彩度同色系＋高腰剪裁＝顯高公式

很多小隻女一聽到「長版大衣＋寬褲」就先投降，但Chloe偏偏把地雷變成優點。她選擇同色系、低對比的咖啡×米色，視覺一路向下延伸不切段；內搭高領毛衣拉長上半身線條，下身黑色高腰西裝寬褲直接把腿拉到胸口。重點是—褲管夠長、腰線夠高，比例自然贏。

（圖／Chloe Hayward IG）





英國博主Chloe小隻女穿搭技巧：長版大衣＋毛衣＋西裝寬褲

技巧重點：亮色上移、重心提高，身高自然加分

這套是「看起來很會穿」的代表。深藍大衣本身就有收斂效果，內搭一件綠色毛衣當視覺焦點，把注意力往上拉；下身依然選擇熟悉的黑色高腰西裝寬褲，讓比例穩穩在線。小隻女其實不是不能穿亮色，而是要亮在上半身、穩在下半身。

（圖／Chloe Hayward IG）

（圖／Chloe Hayward IG）





英國博主Chloe小隻女穿搭技巧：毛衣＋短裙

技巧重點：短裙長度在大腿中段，最顯腿長

Chloe很懂「露對地方比全包更顯高」。毛衣搭短裙，直接露出腿部最纖細的區段，比例立刻翻倍。無論是合身但不緊身的毛衣、或是寬鬆高領毛衣，搭配A字短裙，上短下短、線條俐落，小隻女也能有「腿比身高長」的錯覺。

（圖／Chloe Hayward IG）





英國博主Chloe小隻女穿搭技巧：毛衣＋短裙＋長版大衣

技巧重點：外套再長，內搭一定要短

怕冷但又不想犧牲比例？這套就是答案。外罩長大衣時，Chloe依然保留短裙的露腿優勢，形成「外長內短」的層次對比。視覺會自動被短裙吸引，再順著大衣往上延伸，整體看起來反而更修長。

（圖／Chloe Hayward IG）





英國博主Chloe小隻女穿搭技巧：淺灰色格紋襯衫式上衣＋高腰傘裙

技巧重點：同色系套裝＝最安全的顯高作弊法

同色系套裝是小隻女的秘密武器！Chloe這套灰色格紋上下身統一，視覺零切割；高腰傘裙自然拉長腿部比例，襯衫式上衣則增加縱向線條。套裝不只省搭配，還自帶「身高濾鏡」。

（圖／Chloe Hayward IG）





總結Chloe Hayward的穿搭心法：提高腰線、控制配色、製造縱向線條，身高從來不是限制，會不會穿才是關鍵。對小隻女來說，與其追求流行，不如先學會這些「比例魔法」，真的會直接讓人誤會你長高了。

