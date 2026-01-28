小雞焦慮了！中常委提案鄭麗文直接徵召新北市長 國民黨：按制度進行中

記者詹宜庭／台北報導

牛煦庭中常會後受訪。（圖／記者詹宜庭攝影）

國民黨2026新北市長人選將在2月15日農曆年前確定，但有意參選的台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然兩人卻尚未見面協調。國民黨今（28日）召開中常會，會後發言人牛煦庭指出，中常委、新北市議會議員林金結會中提出臨時動議，授權黨主席乾綱獨斷徵召新北市長，但國民黨是有制度的政黨，會按照制度進行。而林金結也轉述，鄭麗文在中常會上提到，目前已與新北市黨部主委協商，正積極安排劉和然與李四川的見面時間，盼能在農曆年前完成新北市長提名作業。

廣告 廣告

此外，牛煦庭指出，中常會通過六都及直轄市議員的提名辦法草案，原則上與過去相同，採「N+1」方式進行。為了鼓勵新人參政，青年參選會有加權，整體模式與過去相同，也就是以「現任+1」作為提名大方向，並對青年部分提供額外加權。不過，按照正常程序與辦法規定，會視地方狀況保有一定的彈性處理空間。

國民黨中常委暨新北市議會議員林金結會後受訪指出，他在常會上提案授權黨主席徵召新北市市長候選人，主要原因是民進黨與民眾黨的新北市長人選已經出爐，國民黨的新北市議員對人選進度感到憂心，因此希望黨中央能依據內參民調直接徵召最強候選人參選，儘速產生母雞。他也強調，不希望再出現議員都提名完了，市長候選人卻尚未出爐的狀況，這樣的選舉文化應該要改變。

林金結也轉述，鄭麗文在中常會上提到，目前已與新北市黨部主委協商，正積極安排劉和然與李四川的見面時間，讓雙方能進行溝通並了解彼此想法，盼望能在農曆年前完成新北市長提名作業。

更多三立新聞網報導

張文案掀警政黑洞！北車站竟有「一小時空窗」 無線電淪擺飾原因曝

柯文哲被林金結嗆別來土城 許甫「賴給清德」重啟團結十講看誰讓人買單

藍營不忍了？林金結轟柯文哲「別再來土城打擾民眾」卓冠廷附議喊：+1

打臉黃國昌？藍營議員：國民黨在新北要有「自己的候選人」那人是李四川

