《小雨愛蜜莉》挺進奧斯卡與《動物方城市2》對決 導演認了：受《螢火蟲之墓》影響

法國獨立動畫《小雨愛蜜莉》主創團隊細膩考究1960年代日本文化與生活景觀，以童年視角帶出鄉愁情感。原創娛樂提供

第98屆奧斯卡金像獎入圍名單日前揭曉，法國獨立動畫《小雨愛蜜莉》（Amélie or The Ichi-michi）殺進「最佳動畫長片」最後五強成為驚人黑馬！《小雨愛蜜莉》至今已狂掃全球40多項大獎提名，更率先奪下「動畫界奧斯卡」安錫影展觀眾票選大獎，將與《動物方城市2》等好萊塢大片正面對決，被視為今年獎季最具冠軍相的獨立製作。

《小雨愛蜜莉》將鏡頭對準1960年代的日本，透過3歲孩童「愛蜜莉」的純真視角，重新觀察戰後社會的細碎日常。對愛蜜莉來說，一塊巧克力的甜味、一場突如其來的雨，或是與日本保姆西尾小姐相處的午後，都是她理解世界的入口。

廣告 廣告

電影不靠緊湊劇情取勝，而是透過光影與情緒的引導，讓觀眾在翻頁般的畫面中看見童年的消逝與成長，影評人更感性形容：「這是一本會說話的故事書，看著看著，童年就悄然展開了。」

《小雨愛蜜莉》被視為今年奧斯卡獎季最強黑馬。原創娛樂提供

導演深受高畑勳影響！致敬《螢火蟲之墓》凝視戰爭傷痕

本片由梅利斯．瓦利德（Cédric Babouche）與韓良疇共同執導，兩人曾參與《小王子》動畫製作，深厚的分鏡功力讓《小雨愛蜜莉》的每一幀畫面都美如畫作。

導演坦言，創作過程深受日本動畫大師高畑勳與宮崎駿影響，特別是《螢火蟲之墓》中對戰爭與童年的靜謐凝視，深深烙印在本作的情緒重量中。為了還原64年前的日本，劇組投入大量時間研究歷史細節，讓異鄉時光如夢似幻地重現。《小雨愛蜜莉》將於2026年3月13日全台上映。



回到原文

更多鏡報報導

明早9點生死鬥！「攀岩傳奇」霍諾德無繩挑戰爬101 曝508公尺攻頂慶功必做一件事

驚見廢棄公墓有白色人骨！范少勳曝道長法器「越兇放越多」 施名帥老舊旅社因此事睡不著

票房1.4億續飆漲！鍾欣凌自嘲「青春期到更年期」等40年 翁倩玉跨海慶生

2026演藝圈未爆彈？名嘴預言女神淪小三、大咖歌王婚變