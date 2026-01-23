《小雨愛蜜莉》純真視角觀察世界 入圍奧斯卡最佳動畫長片

記者王丹荷／綜合報導

第98屆奧斯卡金像獎入圍名單公布，法國獨立動畫《小雨愛蜜莉》正式殺進「最佳動畫長片」5強名單，將與《K-Pop 獵魔女團》、《動物方城市2》等角逐。片中大量聚焦孩子會駐足凝視的細節，如光影在室內移動、水滴落下的節奏，將看似微小的瞬間，串連成一段完整的成長軌跡。作為1部獨立動畫，該片在競爭激烈的獎季中一路突圍， 至今已獲得40多項大獎提名。

除了率先奪下「動畫界奧斯卡」安錫國際動畫影展的觀眾票選最大獎，《小雨愛蜜莉》更接連入圍英國電影學院獎（BAFTA）、金球獎、歐洲電影獎，並在近期奧斯卡重要風向球「安妮獎」中斬獲多項提名，被視為今年獎季最強黑馬。

《小雨愛蜜莉》背景設定於1960年代的日本，透過3歲孩子「愛蜜莉」的純真視角觀察世界，逐步探觸戰後社會尚未癒合的傷痕。對愛蜜莉而言，1塊巧克力、1場雨，或與日本保母西尾小姐相處的時光，都是理解世界的入口。

電影不急於解釋情節，而是讓感受先於理解發生，在細碎而真實的日常中，逐步展開關於成長、失落與告別的體驗。影評人形容，《小雨愛蜜莉》宛如1本「會說話的故事書」，觀眾彷彿在翻頁之間，看見童年悄然展開。

《小雨愛蜜莉》由梅利斯．瓦利德與韓良疇共同執導，2人曾是同校同學，但直到一起參與法國動畫電影《小王子》的製作才真正熟識，長年從事分鏡與敘事工作的背景，使他們在創作《小雨愛蜜莉》時，更傾向以畫面與情緒引導故事前行。

為了建構故事背景，他們投入大量時間研究日本文化與歷史，使電影中的日本場景貼近真實樣貌，更帶有鄉愁的情感。導演也曾提及，自己深受日本動畫大師高畑勳與宮﨑駿作品影響，尤其是《螢火蟲之墓》中對童年與戰爭的凝視，以及《魔法公主》裡對自然與情感的描寫方式，都化為電影中那份克制卻真實的情緒重量。

《小雨愛蜜莉》描述在3歲那年，愛蜜莉的世界悄然展開。1次與巧克力的奇妙邂逅，點燃了她對萬物的好奇，也開啟了她看見世界的眼光。她與家中溫柔細心的幫傭西尾小姐結下深厚情誼，隨著4季流轉，愛蜜莉在日常與自然的細語中，感知著愛、失落與那些藏在靜謐家庭背後的情感波動。生活在戰後日本的異鄉時光，如夢似幻、如雨般輕柔，一點一滴滲進她尚未命名的情緒與心靈旅程。電影3月13日全臺上映。

《小雨愛蜜莉》透過3歲女孩純真眼光觀察世界。（原創娛樂提供）

法國獨立動畫《小雨愛蜜莉》入圍奧斯卡最佳動畫長片。（原創娛樂提供）