小雪到 進補以平補滋陰為原則

專家指出，現代人多虛多火，小雪進補以「平補滋陰」為原則，可準備黃耆、枸杞、薑等藥材，配合當令食材烹煮。（杜宜諳攝）

今天是24節氣中的小雪，專家指出，舉凡季節轉換節氣，都會透過自然界的大改變而影響身體，無論是思慮多導致的傷津耗氣、久坐及缺乏運動形成的筋骨經脈氣血不通，都會在節氣轉換後逐漸表現出來。現代人多虛多火，小雪進補以「平補滋陰」為原則，可準備黃耆、枸杞、薑等藥材，配合當令食材烹煮。

翰鳴堂中醫診所院長賴睿昕表示，小雪進補以「平補滋陰」為原則，適度透過藥材調整至整體藥性「微溫」即可。常見補氣藥材有黃耆、黨參，滋陰養血藥材有枸杞、紅棗、熟地，溫性藥材有肉桂、龍眼肉、生薑，配合當令食材如大白菜、白蘿蔔、黑木耳、百合、玉米、豆腐、南瓜、馬鈴薯等可以兼顧食物營養素及藥性引經來調補身體。

廣告 廣告

賴睿昕特別推薦喝小雪元氣雞湯，準備黃耆30g，白朮12g，炙甘草12g，黑豆10g，參鬚8g，枸杞6g，龍眼肉4g，陳皮4g，何首烏6g，肉桂6g，黑棗3～5顆剖開及雞腿肉1～2支切、米酒、鹽巴適量。先將藥膳藥材稍微以清水沖洗一下，浸泡至水中1小時，雞腿肉洗淨後，將雞肉放入滾水川燙去血水後撈起備用。

接著，將雞肉放入浸泡的藥材及藥材水中，另外加水約1500cc左右，淹過藥材及雞肉為基準，大火煮滾後轉小火，小火烹煮1小時，以雞肉燉煮軟爛或個人口味調整為基準。關火後，蓋子蓋住悶約1～3小時，並根據個人口味放入適量鹽巴即可完成。

賴睿昕說，小雪元氣食補湯主要為「四君子湯」、「玉屏風散」及溫腎養血藥組成，方義為健脾補氣、溫腎養血，可提升免疫系統能力，藥性相對平和，常人較無特殊禁忌。若有特定疾病，建議諮詢醫師是否適合食用，若為素食者，可將雞肉改為菇類、蔬菜類及豆製品即可。

進入小雪，室外溫度降低外，白日陽光日照時間也隨之縮短。賴睿昕建議，適度曬太陽可以提振體內陽氣，促進全身氣血循環，改善頭部及四肢末梢微循環。