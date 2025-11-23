小雪大雪運不冷！農曆十月12生肖好運榜出爐

2025年乙巳蛇年農曆十月（國曆2025/11/20～2025/12/19），二十四節氣之小雪、大雪至，寒潮來襲，較為寒冷，利休養生息、進補蓄力。那麼，這個月十二生肖運勢會是冰雪降臨，還是好運加持、溫暖如春？請跟隨科技紫微網一起來看一看吧。

十月好運排行：

愛情順遂生肖：虎、兔、羊、雞

事業暢旺生肖：豬、牛、鼠

財富亨通生肖：兔、雞、牛

鼠

愛情運指數：★☆☆☆☆

事業運指數：★★★★☆

財富運指數：★★★☆☆

運勢分析：

事業運旺旺，易有成就感的月份。行銷、策劃、藝術工作者，特別容易感受到此月事業好運。有利拓展人脈，多跑業務，增強人際關係，易有好事發生。財富運平平，難有即時收益，勿投機。愛情運走低，單身者勿太快投入一段感情，小心遭受挫折；有伴侶者感情關係緊張，切忌冷戰、賭氣。

牛

愛情運指數：★☆☆☆☆

事業運指數：★★★★☆

財富運指數：★★★★☆

運勢分析：

事業順風順水，求財多順利的一個月。工作雖然辛苦忙碌，但付出多有收穫，職場人際關係良好，有利運用人脈推動事業發展。有利積極投資理財，短期投資易獲利，抽獎、樂透易中獎，收入豐厚，花銷也多，合理分配錢財很重要。愛情運低迷，單身者遇爛桃花機率高；有伴侶者互相猜忌，必須增強溝通。

虎

愛情運指數：★★★★☆

事業運指數：★★☆☆☆

財富運指數：★★★☆☆

運勢分析：

人際關係良好，易結良緣的月份。愛情運旺盛，單身者與異性接觸互動的機會多，易在聚會中邂逅彼此來電的對象，有利談情說愛；有伴侶者感情升溫，有機會與伴侶享受二人世界，浪漫且甜蜜，情感需求易獲得滿足。事業運走低，出錯率高，切忌粗心大意。財富運平平，踏實求財，勿投機。

兔

愛情運指數：★★★★☆

事業運指數：★★★☆☆

財富運指數：★★★★★

運勢分析：

吉星高照，氣運暢旺的月份。進財可觀，有利談薪資，身價翻漲機率高。偏財運也很不錯，抽獎中獎，投資短線獲利，有多方進財的機會。愛情運上揚，單身者遇良緣，有利表白，易收穫一段真情；有伴侶者多說甜言蜜語，增強親密互動，常有溫存。工作難有助力，好在辛苦付出可逐漸見到成效。

龍

愛情運指數：★★★☆☆

事業運指數：★★☆☆☆

財富運指數：★★☆☆☆

運勢分析：

運勢遇風雨襲擊，諸事多有不順。事業發展、追求錢財吃力，做的多是無用功。必須靜下心來調整心態與節奏，裡頭苦幹只會陷入困境。不利投資理財，減少人情往來，以免透支。人際關係相對較平穩，避免不必要的應酬，多與職場菁英接觸互動，易受到正面影響。不利談情說愛，獨處為宜。

蛇

愛情運指數：★☆☆☆☆

事業運指數：★★☆☆☆

財富運指數：★★★☆☆

運勢分析：

愛情運勢逢冰點，對人情冷暖易有深刻體悟。單身者表白遭受拒絕的機率非常高，還易成為周圍人的笑柄，多觀望為妙；有伴侶者與伴侶間常有爭吵，特別容易因為錢財、家庭瑣事而起衝突，必須多站在對方的角度思考問題，就事論事，切忌口無遮攔。事業、財富面，宜守不宜攻，做好規劃為宜。

馬

愛情運指數：★☆☆☆☆

事業運指數：★★☆☆☆

財富運指數：★★★☆☆

運勢分析：

順氣不佳，特別是愛情、事業面，多事與願違。難得愛神眷顧，單身者多把心思放在工作、賺錢上比較好，別急於追求愛情，以免挫折連連；有伴侶者各自忙碌，易產生疏離感，即便人在一起也易離心，放下手機，多與伴侶交流互動，二人關係才能慢慢回暖。事業運弱，財運平平，只問付出，勿問收穫。

羊

愛情運指數：★★★★☆

事業運指數：★★★☆☆

財富運指數：★★☆☆☆

運勢分析：

愛情運勢頗優，單身者易散發出獨特魅力，吸引不少桃花靠近，目標明確，行動迅速，易收穫良緣；有伴侶者感情生活愉悅，易獲得伴侶關心、協助，好好珍惜，疼惜伴侶，會更圓滿幸福。財富運不佳，不利錢財運作，須合理分配錢財，勿大手大腳。工作較平順，徐徐圖之可漸入佳境。

猴

愛情運指數：★★★☆☆

事業運指數：★★☆☆☆

財富運指數：★★☆☆☆

運勢分析：

事業、財富運較弱，切忌急於求成，放慢腳步，控制好節奏，默默努力、蓄力充電為首要，做足準備待機會顯現時方可抓住。愛情運平平，單身者與異性接觸互動的機會較多，吃喝玩樂、閒聊很歡愉，但難有心靈悸動，戀愛機會少見；有伴侶者關係平順推進，雖有吵鬧，但也有頗多溫情時刻。

雞

愛情運指數：★★★★☆

事業運指數：★★★☆☆

財富運指數：★★★★☆

運勢分析：

運勢暢旺，愛神、財神都來助攻，愛情圓滿、進財可觀。單身者桃花盛開，有機會與彼此心動的對象結緣，易談一場穩定的愛戀；有伴侶者注重生活儀式感，常有小驚喜，感情頗甜蜜。求財順利，偏財運尤佳，短線易獲利，購物也多能買到實惠好物，收到好禮。事業運一般，做好份內事，勿多管閑事。

狗

愛情運指數：★★★☆☆

事業運指數：★★★☆☆

財富運指數：★★★☆☆

運勢分析：

平順安好，各項事務多能穩定、有序推進，雖然收穫不多，但也鮮活麻煩，頗為閑適的月份。有利擴大交際圈，多與親友接觸互動，結交新朋友，多聽多看多嘗試，更易提升運勢，宅在家裡則難有好運氣。閒暇之時，多多親近大自然，聞聞花香，聽聽鳥語，既能放鬆身心，還易交好運。

豬

愛情運指數：★★☆☆☆

事業運指數：★★★★☆

財富運指數：★☆☆☆☆

運勢分析：

事業運勢走高，職場人際良好，有機會獲得貴人助力，正是表達想法與創意，運用口才爭取表現機會的時機，易有出色成績，輕鬆應對工作中的難題。財富運低迷，投資理財須謹慎，切忌借貸投資，小心債臺高築。愛情運較弱，須多關愛家人，留意身心健康，追求愛情多是枉費心機。