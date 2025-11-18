小雪好運來！ 「5星座+5生肖」財運穩中有進 正偏財超旺
11月22日（六）是24節氣中的「小雪」，小雪節氣來臨，小孟塔羅雲蔚老師表示，此時專注力與判斷力提升，容易抓住關鍵機會，貴人運旺，合作與支持增多，收益潛力大幅提升。只要保持理性規劃與行動力，既能守住既有財富，又能開拓新收入來源，財運呈現穩中有進、收穫豐厚的最佳時機。小孟塔羅雲蔚老師點名「5星座+5生肖」，財運迎來新契機，正財穩健增長，偏財機會也逐漸浮現，快來看看有沒有你的星座或生肖吧！
小雪「5星座」運勢旺 處女財運黃金期
TOP 5金牛座
一向穩健踏實、理財能力出色的金牛座，在小雪節氣這天，也很能善用既有資源累積收益。他的專注力與耐心俱佳，能得到穩定的正財收入，也容易得到主管肯定或加薪機會；同時，偏財運也略有增長，適合小規模投資或理財操作，但仍以保守為主，避免冒險操作。此外，人際關係順暢，貴人運佳，容易獲得合作或提案的支持，進而提升收益潛力。
TOP 4雙魚座
財運相當亮眼，靠著天生的直覺與判斷力，使得正偏財皆有機會獲益。事業方面，能以敏銳觀察抓住關鍵機會，項目或業績進展順利，正財收入穩定增長；偏財則在投資、抽獎或副業的潛在收益增加，但仍需謹慎評估風險，避免衝動決策。而且，這時的貴人運佳，容易獲得合作支持或建議，助力財務增長。
TOP 3天蠍座
財運相當不錯，天生優秀的專注力與洞察力，在此時達到高峰，使得財務機會容易被捕捉。工作上，天蠍能精準分析市場或專案情況，業績表現突出，正財收入穩定增長；同時，偏財運亦有潛在提升空間，投資、兼職或副業的收益可能超出預期，但需避免過度冒險或衝動決策。這時人際關係順暢，貴人運強，容易獲得合作、資源或專業建議的幫助，提升財務操作的成功率。
TOP 2摩羯座
這天的財運可說相當出色，呈現穩健中帶有成長的格局。摩羯的人格特質特別踏實、耐心、規劃力也很強，能在職場或理財上抓住關鍵機會，使得正財收入穩定增長，甚至有望因努力與專業表現獲得加薪或獎勵。偏財方面，雖不適合冒險投機，但小額投資或長期規劃有望帶來額外收益。這時的貴人運佳，合作與支援機會增加，使摩羯能更有效地掌握財務資源，提升收益效率。
TOP 1處女座
財運呈現穩中帶升的良好態勢，這天的處女座，更為細心，而且分析力容易發揮得淋漓盡致，使得正財收入穩定增長，職場表現容易被看見與肯定。對於理財與投資，處女座能夠冷靜評估風險，抓住適合的機會，偏財運也因此有所提升。在人際關係與合作方面，也相對順暢，容易遇到提供資源或支持的貴人，助力財務拓展。小雪節氣，是一段非常適合精打細算、策略布局的財運黃金期。
小雪「5生肖」財運強 屬鼠遇貴人
雲蔚老師表示，小雪節氣象徵收穫與積累，此時財運能量轉強，部分生肖將迎來事業與投資的雙重突破。整體氣場有助穩定收入、拓展人脈與提升理財敏銳度，若能把握機會、審慎規劃，將實現資金流的正向循環。此時亦宜調整節奏，兼顧健康與心態，將讓財富運勢更持久穩定。
TOP 5龍
小雪節氣，財運上揚，多重吉象匯聚：事業步入穩定成長期，有貴人運帶來投資及合作機會；積累的專業能力轉化為實質報酬，兼具偏財運提升，短期理財或副業有收穫；氣勢佳、談判順利，使得薪資、獎金或合約收益增加；倉促之間花費減少、風險管理得當，也讓資產呈現正向累積。
建議：把握時機謹慎出手、擴展人脈並保持健康作息，能讓這波好運延續並轉為長期穩健的財務基礎。同時注意節氣調養，避免過勞影響判斷。
TOP 4兔
財運轉佳，人際關係活絡、貴人頻現，工作與副業均有進展；審慎規劃與保守投資讓資金穩健增值，偏財機會來自短期合作與靈活接案；收入結構多元化，現金流改善，亦適合檢視保險與長期理財配置；心態平和、決策可書面化，能降低衝動消費與投資風險，將可使得短期收益增加並逐步累積為資本。
建議：把握交流機會、維持健康與紀律，將助財運延續並轉化為長遠基礎。同時注意節氣養生作息調整，避免因疲勞影響判斷。
TOP 3雞
當天財運顯著提升，職場表現龍很突出、機會接踵而至，正財穩定且偏財有望；人脈網絡活絡，帶來合作、接案與投資資訊，談判與簽約順利，獲利機率提高；過去的努力開始轉化成酬勞與獎金，資金流動性改善；理性理財與風險控管意識增強，減少衝動性支出。
建議：適時調整策略並把握短期機會，能將收入轉為長期資產，有助於財務基礎鞏固與持續成長。定期檢視投資組合，累積穩健收益。
TOP 2牛
此時，財運穩健且有增長趨勢，職場或事業中的踏實努力，將逐漸顯現回報。代表正財收入逐漸穩定，績效或加薪機會增加；保守理財與風險控管有成，讓資金得以留存並小幅增值；人脈與合作關係帶來長期收益的種子，短期偏財亦有小利可圖；心態踏實、決策也更謹慎。
建議：應避免衝動投資與過度消費，配合健康作息與合理規劃，將可持續的為財務建立更長遠的基礎與成長空間。適時檢視資產並抓住良機，將更快見效。
TOP 1鼠
財運走高，思路較為靈活、應變力強，能把握短期偏財與兼職機會；職場表現亮眼，獎金或升遷機會增加，正財穩定；社交運旺，貴人會引薦投資與合作的機會，可帶來實質收益；理財觀念成熟，節流加上適度配置讓資產增值；遇事冷靜評估風險，降低損失機率。
建議：保持謹慎投資、拓展人脈並注意休息，以延續並放大這波財運。 同時記帳檢視收支、分散投資風險，避免高槓桿操作，並以年度規劃穩步累積財富。
東森財經新聞關心您
民俗說法，僅供參考
（封面圖／翻攝photoAC）
