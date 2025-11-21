小雪容易傷寒感冒！中醫教「薄衣法」養好身體：穿衣不出汗為原則

近日適逢「小雪」節氣，此時節在黃河流域已是零星降雪的初冬。台灣因為地處低緯，伴隨東北季風影響，雖無降雪，但仍能感覺氣候明顯轉涼，與鋒面帶來的溼氣。《優活健康網》特摘此篇中醫師提醒，小雪不必急著進補，可用「薄衣法」預防感冒，心情低落者應多吃深綠色蔬菜改善抑鬱，有偏頭痛者可善用精油，透過按摩或擴香，緩解不適症狀。











翰鳴堂中醫診所院長賴睿昕提醒，在此季節若因為稍感手腳冰冷，就急著進補、一昧服用當歸、薑母等溫熱補品，反而容易造成「熱盛傷陰」。

小雪後會出現氣溫下降，所以起居要做好禦寒保暖，預防感冒。賴睿昕建議，此時節可採「薄衣法」，原則上以「穿衣不出汗」為度，避免汗腺毛孔大開，引風邪寒氣侵入人體。





小雪容易引發抑鬱症



小雪節氣前後，天氣常陰冷晦暗，光照較少，此時容易引發或加重抑鬱症。這個季節宜吃溫補食品，可多吃腰果、核桃、芡實、山藥、白果（銀杏）等補腎食品。賴睿昕尤其推薦菠菜等深綠色蔬菜，以及橘子、豌豆、黃豆等含有「葉酸」的食物，能夠有效改善抑鬱症狀。

隨著日照時數縮短，人體與之相應，也會有較為退縮、心情低落的情況，這在高緯度的國家更為常見，叫做「季節性情感障礙」。常見症狀如睡眠狀態改變、白天難以集中精神、食欲不振、負向情緒感受等。





秋冬補氣茶緩情緒



賴睿昕引用中醫理論說，上述患者通常以陽虛、氣虛、血虛類為主，有點類似古書中描述的白面書生、林黛玉體質者，或稱「桂枝人」（膚白纖細者），更容易被此節氣影響。她建議用黃耆、紅棗、黨參等常見補氣類藥材泡茶，有助舒緩相關症狀。

秋冬補氣茶：黃耆3錢、紅棗2錢、黨參3錢，以500毫升熱水浸泡15分鐘，溫熱服用，能夠有效補益身體，且三味藥材均藥性平和，無促使身體慢性發炎，或造成熱盛傷陰的疑慮。





保暖防頸源性頭痛



賴睿昕也強調，「陽光」對人體健康十分重要，常晒太陽能助發人體的陽氣，特別是在冬季，由於大自然處於「陰盛陽衰」狀態，而人應乎自然也不例外。因此，日常起居要多外出散步、晒晒太陽，可發揮「壯人陽氣、溫通經脈」效果。

小雪節氣，寒邪病性增加，若民眾未注意保暖，就容易讓寒邪侵入身體上半部，如頭部、頸部與上背，這些「頸源性壓力」，除會讓上背肩頸容易痠痛外，也容易誘發「偏頭痛」與「血管收縮性頭痛」，因此有相關病史者，要特別注意保暖。

賴睿昕表示，在門診治療經驗中，顳肌緊繃，或是足踝下肢有明顯瘀血、血絡患者，更是屬於「易感」族群，而後者更不易察覺其足部舊傷與頭痛的相關性。

她指出，身體的小靜脈，會有壓力感受器，望診時可以觀察到血絡（叢集小血管），說明局部靜脈的鬱積已經很嚴重，會反向刺激交感神經，造成頭頸部的相關症狀。上述患者，只要在膽經陽陵泉按壓，或是局部放血後，長期因為季節誘發的頭痛，大都可以顯著緩解。





善用精油緩解頭痛



賴睿昕擅長精油調理，她針對惱人頭痛症狀，常使用帶有清新花香的薰衣草精油，具有舒緩、平衡的特性。使用薰衣草精油進行擴香，或者混入基底油、輕輕按摩太陽穴，都能使人獲得輕鬆、舒緩的感受。

另一種是薄荷精油，主要成分為薄荷醇，同樣具有清新香氣，塗抹後輕輕按摩頭部和太陽穴，就有緩解頭痛的效果。

（本文獲人間福報授權轉載，原文為：小雪養生防感冒抑鬱 易頭痛者可善用精油）

