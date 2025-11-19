小雪將至！「3生肖」天官星入命 財運大開數錢數不完

生活中心／張尚辰報導

今年的「小雪」時間落在本週六。（示意圖／翻攝自pixabay）

「小雪」是二十四節氣之一，今年的小雪時間落在本週六（22日）。紫微斗數老師姚本軍表示，小雪開始，「天官星」降臨，此時將有3個生肖的人財運被點開，只要保持腳步穩定，就可以順利留住天官星所帶來的好運。

姚本軍昨（18）日在臉書粉專「紫微斗數 一點通 姚本軍」中發文，指出「天官星」在紫微斗數的格局裡，帶著一種「從天而降」的機運，像是一樁由上而下的提攜、一扇突然被打開的門。它象徵位階提升、資源發發展、良機落入手中，因此在金錢運勢上，常會呈現額外收入、機緣湧現或因貴人賞識而間接獲得收益。

從一個角度看，天官星會讓財富的提升帶著命運的色彩，彷彿「時機到了，自然有人請你往前走」；而另一種觀念則認為它是對努力者的一種回饋，當一個人累積足夠的能量，天官便是那顆象徵「被看見」的星。

小雪開始，「天官星」降臨，此時將有3個生肖的人財運被點開。（示意圖／翻攝自unsplash）

姚本軍說明，天官星的運勢總有一種「貴氣」的光澤，它提醒人們，有些財運不必強求，只需在對的時刻站在對的地方。而當這份運勢在2025年小雪開始展開時，有3個生肖將被點亮，也將迎來屬於自己的收穫與展望，如下：

【生肖虎】

2025年小雪開始，天官星對於屬虎的人，在財務方面會感受到某種令人意外的順風。過去的付出逐漸被注意，特別是在工作或專案中，容易得到上級或重要人士的賞識，而這份被看見的能量，往往會轉化為獎金、加給、分紅，甚至晉升帶動的收入成長。唯一需要留心的是，不要因為運勢被拉高，就忽略了評估風險，保持腳步穩定，天官帶來的財運才能真正留得住。

【生肖馬】

2025年小雪開始，天官星對於者生肖馬，金錢的變動更直接地映照在收入模式與金流結構上，可能是公司政策調整而增加收入，可能是有大客戶主動找上門，也可能是意外得到高層的信任而接下更重要的案子。這段時間的馬者容易在毫不費力的情況下得到金錢提升，但同時也會面臨更多責任與期待。

【生肖雞】

2025年小雪開始，天官星對於生肖雞，財運的起點則來自社交圈與人脈網絡。朋友、合作夥伴、甚至舊識都可能成為帶來金錢契機的人，有些人會主動邀約合作，有些人則介紹資源、案源或投資資訊，使屬雞的人在不費太多力氣的情況下，獲得可觀的收益。同時，天官也會提升雞者在社交圈中的地位，使他人更願意信任、支持與分享，使財運的拓展更順暢、更多元。

