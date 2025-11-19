小雪後「天官星」加持！3生肖財運飆升 收入三級跳

「天官星」象徵從天降臨的好機運，紫微斗數老師姚本軍點名生肖虎、馬、雞的人在二十四節氣中的小雪周六（22日）到來後財運將被點開，讓人更容易獲得賞識、合作與意外機會，驚喜不斷。

生肖虎

2025年小雪開始，天官星對於生肖虎者，在財務方面會感受到某種令人意外的順風。過去的付出逐漸被注意，特別是在工作或專案中，容易得到上級或重要人士的賞識，而這份被看見的能量，往往會轉化為獎金、加給、分紅，甚至晉升帶動的收入成長。虎者本身膽識十足，敢於挑戰，而天官的光芒會讓這份勇氣變得更有價值，彷彿走在道路上就能遇到新的資源、新的合作機遇。唯一需要留心的是，不要因為運勢被拉高，就忽略了評估風險，保持腳步穩定，天官帶來的財運才能真正留得住。

生肖馬

2025年小雪開始，天官星對於生肖馬，金錢的變動更直接地映照在收入模式與金流結構上。馬者本來行動快速，財務也經常隨著機會而變動，而天官的降臨讓這種活躍的金錢氣息變得更具「任命式」的色彩。可能是公司政策調整而增加收入，可能是有大客戶主動找上門，也可能是意外得到高層的信任而接下更重要的案子。這段時間的馬者容易在毫不費力的情況下得到金錢提升，但同時也會面臨更多責任與期待。若能將這些資源善用並保持持續產出，天官會把馬者推上更穩固的財務平台，讓收入不只是短期增加，而是進入一個新的高度。

生肖雞

2025年小雪開始，天官星對於生肖雞，財運的起點則來自社交圈與人脈網絡。雞者本來就細心而擅長觀察，而天官會讓這份人際敏銳變成看見機會的關鍵。朋友、合作夥伴、甚至舊識都可能成為帶來金錢契機的人，有些人會主動邀約合作，有些人則介紹資源、案源或投資資訊，使雞者在不費太多力氣的情況下，獲得可觀的收益。這段期間，只要多與人互動，哪怕是一場隨意的談話，都可能帶來意想不到的財務開口。同時，天官也會提升雞者在社交圈中的地位，使他人更願意信任、支持與分享，使財運的拓展更順暢、更多元。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

