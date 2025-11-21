小雪明天到！手腳冰冷、乾咳頻繁靠「薑桂黑豆茶」暖全身

小雪節氣即將於11月22日登場，象徵天氣轉寒、降水增加，是冬季養生的重要轉捩點。中醫講求「冬令養藏」，若未及時調養，容易為寒邪所侵，導致宿疾復發，應以「補腎助陽、溫肺止咳、活血祛寒」為核心原則。

小雪節氣即將於11月22日登場，象徵天氣轉寒、降水增加，是冬季養生的重要轉捩點。（示意圖／Pixabay）

馬光中醫診所黃建翰醫師表示，小雪過後，許多患者常出現三種不適症狀。首先是體寒怕冷、四肢冰冷，尤其陽氣漸衰者易有四肢冰冷、面色蒼白等症狀，臨床上常用「當歸四逆湯」、「桂枝附子湯」改善血行與寒濕阻絡問題；其次是乾咳、氣喘、鼻過敏，因寒氣漸深導致肺氣不宣，可用「小青龍湯」、「麻黃附子細辛湯」等方劑處理；第三是筋骨痠痛，尤其中老年人易受寒濕之氣影響關節，可用「獨活寄生湯」等方劑驅散關節中的寒濕之氣。

「我曾治療一位因冬季反覆咳嗽多年的中年女性，每到入冬就猛烈乾咳，甚至咳到腰痠，手腳也冰冷。」黃建翰醫師分享臨床案例，「辨證為肺失清肅、腎陽虛，以桂附地黃丸合麥門冬湯加味治療，兩週後症狀明顯減輕，調養約兩個月後完全康復。」

針對小雪節氣養生，黃建翰醫師特別推薦「薑桂黑豆溫腎茶」。（圖／馬光中醫診所）

針對小雪節氣養生，黃建翰醫師特別推薦「薑桂黑豆溫腎茶」，適合手腳冰冷、腰痠背重、冬天疲倦怕冷者飲用。此茶以乾薑、桂枝、黨參、杜仲、黑豆及紅棗等材料熬煮，具溫陽祛寒、補腎健脾功效，特別適合女性經期後、體虛寒重者。

在穴位保養方面，黃醫師建議可灸腎俞穴及按摩足三里穴，前者有助補腎助陽、強壯腰膝，後者能提升脾胃運化功能。若能搭配每日溫熱足浴，更能促進下肢血液循環、減少寒氣累積。

在穴位保養方面，黃醫師建議可灸腎俞穴及按摩足三里穴。（圖／馬光中醫診所）

黃建翰醫師強調，小雪養生還需注意三點生活調整：作息上應「早睡晚起、避風防寒」；飲食上避免生冷與過度油膩食物；運動則宜緩，以太極、八段錦等「動中有靜、溫而不汗」的方式為佳。

「小雪之際，千萬不要忽略身體發出的信號。」黃建翰醫師提醒，若發現自己特別容易疲倦、關節痠痛或咳嗽頻繁，代表身體需要調養。中醫養生講究順時應節，從生活細節入手，才能真正「未病先防」，溫暖過冬。

