小雪極陰節氣 升陽招術看這裡
〔記者胡如虹／台北報導〕今(22)日起進入節氣小雪，氣功老師彭繼祖表示，小雪在易經卦象為「坤卦」，從小雪到大雪，六爻全陰無陽，漸漸的越來越陰沉，正當冬藏時期。頭部主陽氣，極陰期間，對頭部影響最劇。讓自己對冷空氣多一點防範，多留意脖子、後腦、膝蓋的保暖，同時注意穿襪套保暖腳部也是一件非常重要的事。
彭繼祖是很多藝人的佛學、氣功老師，他指出，小雪期間地底氣溫最低，赤腳踩地，很快就從腳跟冷到小腿，腎氣從湧泉穴到尾椎，氣塞住時，會肌肉痠痛、肩膀緊、臉腫、頭悶。所以天氣冷最好能圍圍巾，寒風凜冽時更要戴上帽子，若後腦勺(頸椎)受寒冷影響，就容易發生頸部栓塞性中風，影響眼睛、耳朵中風，以及導致小腦中風、三叉神經凍受傷、鼻子過敏。
另外「雪」、「血」，腎經入脊椎，此時節開始進行造血功能的修復，與小血管相關的問題特別敏感易顯。眼血管、腎小管是人體最細的血管，眼血管塞住或裂掉就會眼睛紅；而腎小管若塞住，就會引發腎臟相關病痛。腸子的絨毛壁分布著小血管，排便也會受影響而較不順暢。
因為腎主水，在初冬時，水的生成還不足，現在是枯木，所以不要發火生氣。這個節氣水不足，眼睛就不舒服、眼睛乾澀、手小指痛、膝蓋側邊痛、腳外側的膽經一壓會痛。要讓自己不要急燥、不要生氣，多吃些黑色食物。
而小雪節氣時期，陰氣最重、陽氣較弱，此時容易引發或加重抑鬱症。有憂鬱症、燥鬱症的朋友，先主動的關心，關懷他們：天氣要寒冷了、變化了，要多注意心情的調整。每天揉揉肚子，順時針揉36下、逆時針揉36下，做3次，能幫助放鬆心情。
有關小雪的節氣保健如下：
1. 「常扣齒」，敲腮幫子時的震動會回溯到頸椎第2椎，敲完再按頸椎第2椎就不痛了。高血壓與第2椎壓迫到也有關。對眼睛放鬆、偏頭痛(上下牙關不良造成的)、顏面神經麻痺、打呼都有改善效果。
2.揉擰耳。手心壓耳、向後逆時針轉圈揉擦100下。用力向上、向旁、向下擰耳朵。
3.多拍位於膝蓋後方，膝膕窩正中的委中穴。助水氣往上、泌尿系統順暢。
4.腎氣從湧泉穴到尾椎，每天拍腳底的湧泉穴(位於腳底板人字狀紋路的交叉點)、轉轉腳踝、拍拍小腿、膝蓋、拍拍大腿後面、拍仙骨、轉動肩膀，讓氣血往上。
5.搓腰。反手、用手心搓後腰眼，轉圈搓100下，外出覺得寒冷時，就搓搓後腰的命門穴(腰部後正中線)。
