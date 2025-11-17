小雪當心季節性過敏與情緒低潮，專家教你用精油暖身又暖心

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

農曆二十四節氣中的「小雪」代表冬季腳步更近一步。古人相信，小雪時若雪花遍佈，象徵隔年將迎來豐收。然而在台灣，平地難得一見雪景，小雪時節反倒時常伴隨溼冷與溫差，讓人體易出現感冒、胸悶與心悸等不適。中醫指出，小雪期間走的經脈為三焦經，稍有不慎便可能引發循環不良與呼吸道問題。

除了身體上的變化，小雪時情緒也容易受寒冷與日照減少影響，不少人會感到思緒遲鈍、容易陷入負面情緒、缺乏動力。為協助民眾在冬季維持身心穩定，芳療師陳美智特別推薦兩款適合小雪節氣使用的精油：摩洛哥藍艾菊與歐白芷根。

陳美智表示，摩洛哥藍艾菊屬於藍色精油族群，具有溫和抗敏特性，帶有潮濕與大地氣息，對季節性氣喘、呼吸道過敏與胸悶具有調理效果。在情緒照護方面，藍艾菊象徵「渡過難關的力量」，能協助使用者從低谷中重拾希望。

另一款推薦的歐白芷根則因具備補氣功效，被芳療界視為秋冬保養的重要精油之一。陳美智指出，歐白芷根能促進血液循環，改善胃口、減緩脹氣，也有助於提升睡眠品質、減少失眠。情緒方面則能帶來正向能量，協助人們跳脫負面思考循環，以更開放的角度面對生活。

陳美智時建議民眾可在晚間9時至11時，於腹部、後腰與胸口塗抹複方精油，有助於三焦經運行順暢。調配方式為：以10毫升甜杏仁油為基底，加入摩洛哥藍艾菊與歐白芷根各3滴。

陳美智提醒，小雪節氣是身體能量轉換的關鍵時期，適當透過精油保養，不僅能提升免疫力，也能讓心情更穩定，順利度過寒冬。

（記者李政純，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

