小雪登場卻暖洋洋！全台回溫中 下週二再迎強烈降溫
今日正值節氣「小雪」，中央氣象署指出，今（22日）東北風仍影響台灣，各地早晚偏涼，低溫約15至19度，部分內陸清晨更低些。隨著冷空氣逐漸減弱，白天氣溫明顯回升，北部與宜花高溫21至24度，中南部與台東來到26至28度，體感溫暖舒適。雖然名為「小雪」，但台灣平地仍偏暖，高山如玉山日前才觀測到初雪，提醒民眾仍需注意早晚溫差。
迎風面的北海岸、宜蘭及大台北山區雲量較多，持續有局部短暫雨，花東與恆春半島偶有零星降雨，其餘地區為多雲到晴。中央氣象署同時發布陸上強風特報，桃園至彰化、恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖有6級以上平均風或8級陣風的機率，海邊浪高約2至3米，戶外活動需多加留意。
暖到忘記現在是小雪
氣象署說明，小雪象徵氣溫開始下滑，但台灣位於亞熱帶，冬季仍常出現偏暖情況，因此民眾不必急著大補，可採洋蔥式穿衣，以應對日夜溫差。
空氣品質方面，因東北季風減弱，中南部污染物易累積，午後臭氧濃度偏高，夜間可能出現霧或低雲降低能見度。竹苗、宜花東為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南及離島為「普通」等級；高屏則為「橘色提醒」，敏感族群需留意。
暖一天就結束？下週二又要再降10度？
氣象署預估，週日至週一白天東北季風減弱，各地持續回暖，中南部甚至上看30度。但下週二起新一波東北季風南下，北部與宜蘭低溫將再次下探16至18度，其他地區約20度，氣溫較本週末大幅下降。迎風面北部及宜蘭轉為局部短暫雨，其他地區則維持多雲到晴。
下週三至週五東北季風持續影響，北部及東半部仍有局部短暫雨，天氣涼爽；下週六起冷空氣減弱，各地再度回溫，大多為穩定的多雲到晴。
