小雪的故鄉（外一首）／王曉倩

王曉倩

石階的琴鍵，沉向水底

拱橋仿佛歲月遺落的弓

一葉舊舟，泊在時光的臂彎

用最輕的搖晃，測量寂靜的深度

而風——

收起所有棱角，只傳遞

鄰家灶台飄出的飯香

與一聲聲

敲開山楂堅殼的清脆

當燈火一盞接一盞

在漸藍的空氣中明亮

生活像被遺忘的星辰

重新學會溫暖

我轉身，走入更深的寂靜

那叮咚的餘韻，那光的網

已先我一步，鋪成了

回鄉的眠床

◆小徑的雪

這條路比記憶更瘦

車轍的印痕，被時間固定成

石膏模型般的淺溝

廣告 廣告

橡樹葉邊緣捲曲

像浸過褐色的茶，鑲嵌在

泥土與碎石的間隙裏

路肩的枯草，掛滿

未雪先霜的預言

每一莖都挺著脆弱的腰身

蒲公英剩下光禿的冠毛

像被偷走時間的鐘擺

靜止在彎腰的瞬間

一種更純粹的清冷

在泥土的毛孔裏

緩慢呼吸

道路在前方轉彎

沒入灌木與影子的契約

所有的準備都是為了迎接

那片始終懸在雲層後的

薄脆的晴朗