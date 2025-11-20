小雪禁忌一次看！命理師：「4生肖」小病痛纏身 冬進補「3類人」注意

生活中心／賴俊佑報導

命理師提醒「4生肖」小雪這半個月要注意健康。（圖／資料圖）

今年11月22日(農曆十月初三)迎接二十四節氣的小雪，命理老師楊登嵙提醒生肖屬鼠、蛇、猴、狗者這半個月要注意健康，小病小痛頻繁，忌吃濕熱的食物，容易過度勞累而引起神經緊張，失眠多夢的毛病，但只要多些時間放鬆休息，終究問題不大；另提供小雪食衣住行育樂開運養生與禁忌，供民眾參考。

命理老師楊登嵙表示，古籍《群芳譜》中說「小雪氣寒而將雪矣，地寒未甚而雪未大也」這就是說，到小雪節氣由於天氣寒冷，降水形式由雨變為雪，但此時由於地寒未甚故雪下的次數少，雪量還不大，所以稱為「小雪」。

廣告 廣告

命理師提醒冬進補「3類人」要注意。（圖／資料照）

以下提供食、衣、住、行、育、樂的「小雪」開運養生及禁忌：

一、食的開運大法：

1.冬季寒冷，人們喜歡吃溫熱的食物以抵禦嚴寒。比如，我國北方冬季愛吃羊肉，南方冬季愛吃甲魚，都屬於溫補的食物。但是並不是熱性的食物都適合在小雪季節食用，燥熱的東西吃多了容易上火，甚至產生熱性的疾病。小雪節氣飲食對正常人來說，應當遵循「秋冬養陰」，「無擾乎陽」的原則，既不宜生冷，也不宜燥熱，宜食用滋陰潛陽，熱量較高的膳食為宜。具體地說，這個季節宜吃溫補性食物和益腎食品。

2.冬進補是民間固有觀念，事實上，小雪之後的飲食需要區分寒熱。臉紅血熱及臉絳色血粘稠的人不宜吃溫補食物；血熱的人應吃偏涼性食物，血粘稠的人應吃平性食物。涼性食物應熱吃，如白菜、蘿蔔不宜生吃，可熟吃。

3.腰背寒涼為腎陽虛，四肢寒涼為肝陽虛，肝腎陽虛且血不熱不稠者，可適當吃溫補食物；肝腎陽虛且有飲酒習慣的人可適量飲酒，喝白酒、黃酒應加熱，天冷時喝涼酒會傷血。

4.冬季是一個收斂的季節，因此所有生發的食物最好少吃，尤其是辛辣，如辣椒、胡椒、花椒等，容易引起皮膚乾燥缺水。不過冬季適當吃酸性食物卻很有益處。 因為冬天是心血管病的高發時期，酸性食物能軟化血管，預防心血管病的發生。

同時酸性食物還可以美容養顏，愛美的女性更應該多吃，酸性食物包含了大量的維生素C，比如蘋果或者橘子，還可以幫助人體提高免疫力和抵抗力。宜食棗、百合、芡實、蓮子、淮山、蓮藕、栗子、菱角、杞子、沙參、木耳、燕窩、蘋果、梨等。

5.老年人不宜吃太多的厚味食物，但可以增加優質蛋白的比重，比如雞蛋、豆腐或者各種海產品等，不僅便於消化，而且富含必需胺基酸，營養價值較高，也可以增強抵抗力。

二、衣的開運大法：

多穿衣服來禦寒，注意保暖是必不可少的，氣候變寒冷，會影響心腦血管，造成血壓波動等。中醫認為頭為諸陽之會，即頭部是所有陽經匯聚的地方，不可受風寒，所以一定要戴帽子，注意防寒、保護陽氣。

三、住的開運大法：

天氣漸冷，很多人喜歡緊閉門窗，這樣房間裡面才暖和，但是這個節氣，其實不能緊閉門窗。在冬季，人們往往最關心室內的溫度，而忽略了室內的通風和濕度。房間溫度太高而濕度太低，也會引起身體不適，極易發生疾病。如果門窗緊閉，密不透風，不到3小時，室內二氧化碳量就會增加3倍以上，細菌、塵埃等有害物質也會成倍增長。

四、行的開運大法：

起居調養切記「養藏」陽氣，人們要適當早睡，同時，早晨也不易起得太早，尤其老年人時間允許的話，最好等太陽升起，陽氣生發時再起床，以保證充足的睡眠，有利於陽氣潛藏，陰精蓄積。對於有晨練習慣的老年人來說，這段時間裡，最好將鍛鍊安排在日出後或者午後，而不是越早越好。

五、育的開運大法：

1.常晒太陽能助發人體的陽氣，特別是在冬季大自然處於陰盛陽衰狀態，而人應乎自然也不例外。冬天常晒太陽，能起到壯人陽氣、溫通經脈的功效，對調節情緒、改善人體狀態有很好的作用，有益身心健康。

2.適當的戶外活動，能促進身體血液循環，提高機體抗病免疫力。要預防感冒就要走向大自然，積極運動，強健體質。由於這一階段室內外溫差較大，到戶外活動時，要注意提前做好熱身運動。

六、樂的開運大法：

由於夜間時間越來越長，白天時間越來越短，人們對於黑夜的感受也越來越明顯。因此，在這個時節，非常容易引起心理上的一些感傷，從而導致心情抑鬱症狀的發生，要保持愉悅心態，可以經常參加一些戶外活動以增強體質，多曬太陽，多聽音樂，學會調養自己，別再宅家做憂鬱男女！

更多三立新聞網報導

《動物方城市》粉絲衝了！7-11開賣70款週邊 尼克、茱蒂奶昔要喝

不只奶昔大哥！褲褲兔、哆啦A夢最新週邊 吃壽司送小卡、鑰匙圈

麥當勞奶昔睽違9年回歸！排隊3小時也要喝 全台僅12門市有賣

2025外送大調查／高中最愛「外送美食」曝 多多綠、鍋燒意麵上榜

