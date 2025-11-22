小雪養生關鍵「曬背腰護陽氣」 中醫建議３大養生法

進入小雪節氣，氣溫持續下降，不少人開始出現身體不適症狀。板橋新生堂醫師李含恩指出，冬天是「閉藏」的季節，尤其心血管疾病患者更需注意保養，建議多曬太陽幫助陽氣充足，抵禦寒邪侵襲。

冬天是「閉藏」的季節，尤其心血管疾病患者更需注意保養，建議多曬太陽幫助陽氣充足，抵禦寒邪侵襲。 （示意圖／Pixabay）

根據《自由時報》報導，李含恩表示，小雪節氣已進入冬天，《黃帝內經》中提到「冬三月，此謂閉藏」，意味著這個季節應早睡晚起、保暖養藏。她建議民眾晚上10點前就寢，保持7至8小時的充足睡眠，讓腎氣得以充養。白天則可適當曬曬背部及腰部，增強陽氣，提升抵抗寒邪的能力。

廣告 廣告

對於心血管疾病患者，李含恩特別提醒，小雪節氣後要密切注意血壓波動、胸悶氣短、血壓飆高、走路會喘、胸口心臟悶痛等症狀。這些問題源於中醫所說的「寒凝氣滯、血脈不暢」，冬季寒邪收引導致血管收縮、氣血流動變慢，對心血管疾病患者尤為不利。她建議，冬天雖冷，但仍應適度運動，選擇溫和輕鬆的活動，如散步、太極、快走或緩慢伸展，無需進行劇烈運動。

李含恩也提到，小雪時節常見脾胃虛寒、消化不良的問題，有些人會出現胃脹、食慾不振，甚至吃到生冷食物會胃痛到影響工作。這是「脾陽不足」的表現，冬天應避免生冷食物，脾陽虛的人可適時食補，但須依個人體質選擇適合的食物。

皮膚乾癢也是小雪時節常見困擾。李含恩解釋，小雪時節「寒氣上升、空氣乾燥」，人體陽氣開始內收，外在皮膚血流量下降、汗腺分泌減少。中醫認為「肺主皮毛」、「氣血充盈則膚潤」、「陰血不足則皮膚燥癢」。小雪節氣的乾冷會傷害肺氣、減緩血行、導致陰液不足，使皮膚失去滋潤，出現乾癢、脫皮、龜裂等症狀，尤其在晚上或洗澡後特別明顯。

冬天洗澡水溫不宜過高，時間不應超過10分鐘，並在擦乾後立即進行保濕鎖水。 （示意圖／Pixabay）

針對皮膚養生，李含恩建議從內外兩方面著手：內養方面，可多吃白木耳、百合、蜂蜜、黑芝麻等潤肺養陰食物；養血潤燥可飲用四物湯、紅棗桂圓茶。外養方面，洗澡水溫不宜過高，時間不應超過10分鐘，並在擦乾後立即進行保濕鎖水。

李含恩最後總結小雪三大養生法：一是養陽氣，多曬太陽、泡腳15分鐘、灸關元穴；二是養肺氣，保暖口鼻、少食寒涼，多食潤肺食物；三是養心神，早睡晚起、靜養情志，讓氣血歸藏，共同維護冬季健康。

延伸閱讀

通告聯合國！陸：如日本武力介入台海將行使聯合國憲章自衛權

月世界變垃圾山現惡臭 綠營里長等4人收押禁見

川普提和平方案限烏感恩節前同意 普丁警告：拒絕將失去更多領土