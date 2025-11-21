「小雪」冷空氣來襲 冬季限定款雪花口罩來了

〔記者張聰秋／彰化報導〕明天(22日)就是24節氣的「小雪」，代表天氣開始變冷，這幾天寒風與低溫，已讓民眾感受到冬天真的來了，也進入流感盛行期了。彰化縣衛生局提醒民眾外出保暖，前往人潮多的地方盡量戴口罩，若出現發燒、喉嚨痛、全身痠痛、疲倦等症狀，應儘速就醫，降低傳染風險。

秋冬氣候乾冷，除了防疫，戴口罩也能減少冷空氣直接刺激呼吸道，維持黏膜濕潤，成為簡單又有效的日常保養。國家口罩隊CSD中衛觀察到，近年民眾戴口罩已從單純防疫，轉向日常健康管理需求，尤其秋冬氣候變化劇烈，不管是旅遊、通勤或外出活動，許多人習慣戴上口罩，既能擋病毒、懸浮微粒，也減少乾冷空氣引發的喉嚨不適和過敏反應。

看準需求，中衛這次推出冬季限定「雪花系列」成人醫療口罩，採輕盈透氣材質搭配柔霧配色，兼顧長時間配戴的舒適度與防護力。品牌強調，希望讓口罩從防護用品進化成生活美學小物，既實用，也能展現個人風格，戴起來心情更好。

