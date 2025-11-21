「小雪」容易傷寒感冒！醫籲「3生活模式」存冬季能量

記者簡浩正／台北報導

「小雪」來了要小心感冒、手腳冰冷甚至過敏。（示意圖／翻攝自pixabay）

22日就是24節氣的「小雪」。中醫師表示，小雪像是冬天的前奏，小雪之後「陽氣入藏」，身體進入冬季保暖、蓄積能量的模式，這時候若稍不注意，很容易傷寒感冒，手腳冰冷甚至過敏；建議透過早睡一點、把腳暖好等生活模式，讓身體存「冬季能量」。

未來一週看得出天氣越來越冷。氣象署表示，今日受到大陸高壓影響，偏向東北風，涼冷空氣還是在影響台灣，溫度上明顯比較涼，尤其今日馬祖、金門低溫來到14度以下。明日受到東北季風影響，不過相較今日冷空氣強度再減弱一些些。週日轉為偏東風，高壓離開之後，整個天氣慢慢逐漸有回升的感覺。週日晚上另外一波冷空氣逐漸南下，東北風再度增強，溫度開始下降，這樣的狀況會持續到下週三、下週四。

廣告 廣告

中醫師王大元發文表示，小雪（11/22）是二十四節氣中一個帶著靜謐且詩意的名字，此時氣溫開始下降，即便金黃色陽光從窗台灑照進來，清晨破曉後仍會帶有一絲涼意，因此，小雪之後更要懂得溫柔地把自己照顧好。中醫認為小雪之後「陽氣入藏」，身體進入冬季保暖、蓄積能量的模式。這時候若稍不注意，很容易出現手腳冰冷、腰膝痠軟、疲倦想睡或早晚溫差引發的小過敏。

中醫師建議透過早睡一點、把腳暖好等生活模式，讓身體存「冬季能量」。（圖／資料照）

王大元提出以下三種「小雪」的建議生活模式，供民眾參考：

1、早睡一點，睡晚一點，讓身體存「冬季能量」。晚上11點前入睡、太陽升起再起床，是最好的養生方式。冬天也是腎經運行的季節，「早睡晚起」能充足腎氣，精神也會跟著變好。

2、早餐儘量要熱，越簡單越好。熱粥、熱豆漿、薑茶都是好選擇（胃食道逆流者不適合上述方式），請避開生菜沙拉、冰咖啡、冷飲或冰牛奶，免得才剛醒來，陽氣就消失殆盡。

3、把腳暖好，身體就不容易冷。足浴是小雪時節推薦的養生方式，可選用迷迭香、陳花椒、桂枝、肉桂、艾葉、老薑等藥材來暖暖身子，水溫約 38–42℃，泡 10–15 分鐘，腳暖、身暖、心也暖。

更多三立新聞網報導

多噴3萬醫藥費！他赴日旅遊突尿不出來「攝護腺腫成4倍」竟感冒藥惹禍

別吃錯！他吃腸胃藥2個月竟引發憂鬱症 醫揭「關鍵成分」：4症狀快回診

衛福部消滅「直美」亂象！石崇良說重話：醫師不是畢業就能獨立執業

「背後痛得像被火燒！」他掀開衣服滿滿紅疹 醫嘆：病毒被喚醒

