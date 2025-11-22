「小雪」暖如夏飆30°C！專家曝「這天」全台急凍

生活中心／李明融報導

今天是24節氣中的「小雪」，不過中央氣象署指出今天（22日）儘管持續受東北季風影響，各地早晚偏涼，但白天冷空氣逐漸減弱，溫度持續回升，北部及宜花為22到24度，中南部、台東可來到26到28度，部分地區高溫上看30度，整體感受較溫暖舒適。對此，氣象專家林得恩提醒，下週將有新一波東北季風增強，並南下影響台灣，氣溫再度明顯驟降，呈現「先濕後乾」的天氣型態。

「小雪」暖如夏飆30°C！專家曝「這天」急轉直下：全台瞬間降溫變濕冷

林得恩表示今天「小雪」，太陽露臉各地氣溫回升。（圖／翻攝自氣象署）林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」以「小雪小到，大雪大到！」為題發文，指出「小雪」節氣前後，烏魚群開始陸續游到台灣海峽，而到「大雪」節氣時，數量將會更多，是烏魚子的盛產季；「小雪」節氣的特徵，主要是反應東北季風將會越來越強，有些地方因受到地形的影響，風勢較一般來得強烈，溫度也會隨之而轉涼、轉冷。根據歐洲EC-AIFS數值模式今晨最新模擬的結果顯示，在下週二（11月25日）前後，將會有新的一波東北季風增強並南下影響全台，氣溫再度明顯驟降，環境水氣也有先濕、後乾的趨勢，最後直呼「冬天的感覺也愈來愈濃了」。

「小雪」暖如夏飆30°C！專家曝「這天」急轉直下：全台瞬間降溫變濕冷

今天白天隨著冷空氣減弱，白天溫度持續回升。（圖／翻攝自氣象署）

中央氣象署指出今天白天隨著冷空氣減弱，白天溫度持續回升，北部及宜花高溫約21到24度，中南部、台東可來到26到28度，降雨方面，迎風面雲量仍偏多，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫雨，大台北、花東及恆春半島偶有零星降雨，而其他地區為多雲到晴可見陽光的天氣。離島天氣：澎湖晴時多雲，21至23度；金門晴時多雲，15至22度；馬祖晴時多雲，15至19度。這樣的好天氣將持續到週一（24日）白天，傍晚起東北季風增強，北部及宜蘭天氣逐漸轉涼，其他地區早晚亦涼；迎風面北部地區轉有局部短暫雨，到週五（28日）前都會受到東北季風影響，週二開始雨勢稍緩，多地區為多雲到晴的好天氣。



