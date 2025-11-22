「小雪」節氣轉運秘訣！廖大乙：備二物入菜「來年不會空」

〔記者張協昇／南投報導〕今天是24節氣中的小雪，是一年四季冬季的第二個節氣，民俗專家廖大乙表示，這個節氣代表宇宙萬事萬物能量的醞釀與轉化，建議民眾小雪過後可多準備分別象徵勤勞與聰明的芹菜與蔥入菜，讓自己來年勤勞又聰明，達到健身又轉運的目的。

廖大乙指出，小雪是代表一年的能量轉化期，如何在這個節氣轉運、補運，古時候有句俗諺：「小雪買芹買蔥，來年不會空」。因此，建議民眾小雪過後可多準備芹菜與蔥入菜，因為吃芹菜可降血壓、吃蔥則可抗感冒風寒，都是當季很好的蔬菜，且芹菜諧音有勤勞寓意，蔥諧音則象徵聰明，自古考生應考前到文昌帝君廟拜拜，都會準備這兩樣蔬菜當供品，就是希望讓自己勤勞又聰明，順利金榜題名。

廣告 廣告

廖大乙說，小雪這一天起，可把家中及辦公室所有門窗打開約15分鐘，讓氣場流通，並口唸「勤勤勤、聰聰聰，來年不會空！」及「好運來，歹運去！」3遍，藉此暗示提醒自己要勤勞努力工作，並配合吃一些辛辣食物，來清除體內的濁氣，達到補運、轉運的目的。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台灣首見！ 綠藤生技、歐萊德等14業者化粧品摻致癌「蘇丹紅」

化粧品驗出蘇丹紅 專家示警：護唇產品風險最高

全猜錯！「三角形神秘標示」滿布彰化市路面 用途曝光

塞到快往生！彰化東外環道晚間「紫爆」 狂塞2小時原因曝

