「小雪」變冷更要看火舞！ 今晚點亮彰化媽祖節
〔記者張聰秋／彰化報導〕今天(22日)是24節氣的「小雪」，代表天氣開始變冷，彰化縣年度宗教盛會「媽祖祈福文化節」邁入第2天，慶賀表演節目一天比一天精彩，繼昨晚明華園歌仔戲精彩演出大戲後，今晚緊接火舞演出接棒上場，節目精彩可期，縣府邀請大家趁著今晚週末夜來現場看表演！
今晚7點起，在社頭枋橋頭天門宮大停車場，由「即將成真火舞團」推出10週年代表作《日出．昇龍》這齣大型火舞劇以《山海經》為故事根基，串連火舞、舞蹈、馬戲、國樂及交響樂等多種表演形式，打造沉浸式視覺奇觀。
劇情設定在未來時空，天地破碎、太陽崩解。為了拯救眾生，夸父再次誕生世間，為了尋回光明，他穿越萬年時空回到神話時代，與女魃相遇，與皇帝、蚩尤共戰涿鹿，當戰火燃起、犧牲，象徵希望與重生的「火龍」終於被喚醒，在犧牲之下，太陽終於再臨，萬物復甦。
文化局表示，活動演出期間，民眾出示「彰化縣文化局」臉書該場次活動貼文按讚分享，或於Instagram限時動態hashtag「2025彰化縣媽祖祈福文化節」並標記@「彰化縣文化局」帳號，經服務台工作人員確認，即可獲得限量媽祖日月平安扇，每人限領1份，每晚限量300份，送完為止。
活動將一路熱鬧到明(23日)天，從經典戲曲到大型火舞秀、晚會及北管戲曲，越加精彩。縣府也提醒民眾天氣轉冷，外出看演出記得保暖，避免著涼。
