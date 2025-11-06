小青新咖啡節 周末碧潭登場
▲小青新咖啡節結合品牌店家共襄盛舉，深受消費者喜愛
（資料照片）。（圖：新北市政府農業局提供）
新北希望市集在新店碧潭東岸廣場舉辦「小青新咖啡節」，此次咖啡節以古早味柑仔店為主題布置，展現不同以往的懷舊風情，現場除了展售來自新北及各地咖啡店家的精選咖啡，並有新北在地農友及青農販售的優質農特產品，以及斜槓職人的創意手作文創商品。
新北市政府農業局表示，輔導新北希望市集與斜槓職人團隊及台灣咖啡發展協會辦理「小青新咖啡節」，現場共計有七十二個展售攤位，超過百家品牌店家共襄盛舉。今年更結合新北農特產品製作出期間限定的特色美食及飲品，例如艸系甜點實驗室使用三峽青農程英哲生產的蜂蜜及蜜香紅茶製成甜點「蜜香紅可麗露」，以蜜香紅茶的自然蜜韻結合威士忌的醇厚香氣，打造外脆內潤的層次口感。
台灣農民組合協會執行長楊儒門表示，今年小青新咖啡節活動以「柑仔店」為主題，設攤店家將現代的咖啡店結合傳統古早味的柑仔店一同呈現，現場另有「儒門柑仔店」攤位販售懷舊零食、古早味枝仔冰，還有懷舊套圈圈及彈珠臺遊戲等豐富主題，另，只要與現場和入口處的柑仔店布置物合影並打卡，邀請至碧潭一同體驗懷舊時光。
新北市政府農業局長諶錫輝表示，市府秉持「農業健康市/式」精神，創立「新北希望市集」品牌，協助在地小農拓展銷售通路，也供市民朋友選購在地新鮮農產，達到減少食物里程促進綠色消費的目標，降低碳排放，以「三生有幸、三生永續」的理念，從生產、生活及生態三面向出發，打造農產品牌、拓展行銷通路，建構農業、市民及生態共好的永續大健康環境。
