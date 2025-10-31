小青新咖啡節 碧潭今看水豚君

「小青新咖啡節」11月1日、2日於新店碧潭東岸廣場登場，將以古早味柑仔店為主題布置，展現不同以往的懷舊風情，現場除了展售來自新北及各地咖啡店家的精選咖啡，並有新北在地農友及青農販售的優質農特產品，以及斜槓職人的創意手作文創商品。此外，11月1日晚間6點45分還有「水豚君（KAPIBARASAN）」碧潭地景裝置展開幕。

新北市農業局輔導新北希望市集與斜槓職人團隊及台灣咖啡發展協會舉辦「小青新咖啡節」，現場共有72個展售攤位，超過百家品牌店家參與，共同推廣新北在地農產、青農產品、特色咖啡、輕食飲品、療癒小物及手作設計物。

廣告 廣告

今年結合新北農特產品製作出期間限定特色美食及飲品，艸系甜點實驗室使用三峽青農程英哲生產的蜂蜜及蜜香紅茶製成甜點「蜜香紅可麗露」，以蜜香紅茶的自然蜜韻結合威士忌的醇厚香氣，打造外脆內潤的層次口感。

弎時咖啡以淡水青農盧苡甄生產的芭樂汁及石碇文山包種茶調製成飲品「芭啦芭芭芭」，利用冰沙機打出碎冰及咖啡泡沫讓香氣提升，搭配在地芭樂塊的現吃口感，更添獨特混搭風味。

新北市農業局說，各種以新北農特產品製作的主題美食只在小青新咖啡節活動期間限定推出，希望市集透過異業結盟提供不同銷售思路，讓更多消費者看見新北農友及青農的特色農產品。

台灣農民組合協會執行長楊儒門表示，今年小青新咖啡節活動以「柑仔店」為主題，設攤店家將現代的咖啡店結合傳統古早味的柑仔店一同呈現，現場另有「儒門柑仔店」攤位販售懷舊零食、古早味枝仔冰，還有懷舊套圈圈及彈珠台遊戲等豐富主題。（禁止酒駕／飲酒過量，有害健康）