小非農數據疲弱強化降息預期！美股收高、科技股表現分歧

美國股市美東時間3日整體收漲，市場情緒明顯受最新「小非農」ADP就業數據推動，投資人對聯準會（Fed）下週降息的預期迅速升溫。（圖／達志／美聯社）

美國股市美東時間3日整體收漲，市場情緒明顯受最新「小非農」ADP就業數據推動，投資人對聯準會（Fed）下週降息的預期迅速升溫。道瓊工業平均指數（Dow Jones Industrial Average）上漲408.44點，或0.86%，收於47,882.90點。標準普爾500指數（S&P 500）上漲0.30%，報6,849.72點；那斯達克綜合指數（Nasdaq Composite）則上漲0.17%，收在23,454.09點。

據《CNBC》報導，世界最大的人力資源管理公司之一「自動資料處理公司」（Automatic Data Processing, Inc.，通常稱ADP）報告指出，11月私人部門就業人數意外減少32,000人。根據《道瓊》（Dow Jones）調查，經濟學家原本預期當月將增加40,000人。儘管數據疲弱，但交易員似乎正押注私人部門的就業流失，將促使聯準會在12月10日今年最後1次會議上大幅降息。

金融服務公司「Certuity」首席投資長韋爾奇（Scott Welch）在接受《CNBC》訪問時表示：「勞動市場是大家會關注的焦點。數據出來就是這樣，要嘛支持降息，要嘛不支持，但我認為毫無疑問，下周一定會降息。」

根據芝商所（CME Group）的「FedWatch」工具，市場正在反映聯準會下週三（10日）降息的機率高達89%，遠高於11月中旬的預期。投資人認為較低的利率環境將刺激貸款成長，為美國經濟帶來動能，因此富國銀行（Wells Fargo）和美國運通（American Express）等主要金融股3日普遍上揚。

韋爾奇補充：「市場整個就是繫在聯準會身上，所以如果他們不降息，結果不會太好。」不過，3日也出現了部分經濟穩健的跡象，最新的美國服務業數據略優於預期。

與此同時，微軟（Microsoft）3日拖累大盤，股價下跌2.5%。此前，專注於科技產業的《The Information》報導指稱，微軟削減與人工智慧相關的軟體銷售配額，但在該公司否認降低銷售人員的銷售配額後，股價跌幅略有收斂。

與人工智慧題材相關的其他企業，包括晶片製造商輝達（Nvidia）與博通（Broadcom），也受到微軟股價下跌的牽連而走弱。美光科技（Micron Technology）同樣承壓，下跌逾2%。

對此，韋爾奇分析：「市場開始分辨誰會勝出、誰會落後。他們彼此都在相互投資，但市場還沒看到成果。我們正處於1個市場轉型的最初期，而我們關注的1件事，就是這些公司究竟背負多少債務來建設資料中心等等。」

另一方面，比特幣（bitcoin）持續上漲，突破93,000美元。這是在1日出現自3月以來最差單日表現後的反彈。另「邁威爾科技」（Marvell Technology）股價則大漲近8%，因華爾街對其資料中心成長展望作出積極反應；服裝和配飾零售商「美鷹傲飛」（American Eagle Outfitters）亦是一大亮點，上漲約15%，因該公司成為最新1家上調全年財測的零售企業。公司表示，今年的假日購物季開局強勁。

