小非農暴冷！ 市場預期降息機率逼近90％

【緯來新聞網】3日公佈，有「小非農」之稱的ADP就業報告，美國11月就業市場大幅轉弱。民間企業就業人數減少3.2萬人，不僅遠低於市場預估的增加1萬人，也創下自2023年3月以來最大降幅，中小型企業裁撤人力尤為明顯。民間就業不增反減，市場預期聯準會（Fed）下周降息的可能性已升至接近90％。

（圖／達志影像）

數據公布後，市場快速調整對利率走向的預期。芝商所FedWatch工具顯示，Fed在12月例會降息1碼機率攀升至88.8％。最新就業訊號加深市場對經濟放緩的擔憂。



ADP指出，11月全體勞工年薪年增從4.5％降至4.4％，反映薪資成長動能減弱。該機構首席經濟學家理查森表示，企業招聘近來波動明顯，受到消費者支出趨於保守及經濟前景不確定性影響。這波就業放緩涵蓋範圍廣泛，其中49人以下的小型企業縮減12萬人，中型與大型企業則分別增加5.1萬與3.9萬人。行業別來看，服務業11月淨減1.3萬人，專業與企業服務、資訊與金融業皆下滑；製造、營建等商品生產業也同步縮減。



本周市場亦將關注4日公布的上周初領失業金人數，以及5日發布的9月PCE物價指數。這些指標都將在Fed下周召開會議前，為決定利率方向提供關鍵參考。

