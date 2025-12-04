「小非農」數據不升反降強化12月降息可能性 美國四大指數上揚

俗稱「小非農」的ADP報告顯示，11月美國私人企業就業人數減少3.2萬人，相較市場預期不升反降，也凸顯美國勞動市場降溫，進一步強化12月降息的可能性，四大指數終場全面上揚。

道瓊工業指數上漲408點，收在4萬7882點；那斯達克指數上漲40點，收在2萬3454點；S&P500指數上漲20點，收在6849點；費城半導體指數上漲131點，收在7280點。

國際中心／陳韋仁 編撰 責任編輯／張碧珊

