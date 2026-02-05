小額出金詐5.7億 42人遭逮

刑事局破獲一個遍布全台的「出金」水房集團，發現嫌犯與境外假投資詐騙集團勾結，以無摺存款等方式，每次小額出金數千元至2萬元不等給被害人，讓被害人嘗到甜頭後再繼續加碼投資，專案小組共逮捕出金手及集團謝姓幹部等42人，初步清查至少425人被騙，總財損高達5.7億元，甚至還有上百名潛在被害人尚未察覺自己被騙，檢方複訊後，聲押謝嫌等11人獲准。

刑事局偵查第一大隊透過大數據分析165反詐騙系統平台案件，發現境外詐團在社群媒體刊登廣告，招攬民眾透過假投資網站投資股票、期貨、虛擬貨幣等標的，待被害人投資小額款項後，國內出金集團再指派出金手，以ATM無摺存款、網路轉帳等方式，出金數千元至2萬元到被害人帳戶，讓被害人誤信真的有獲利，再持續投入大量資金。刑事局遂與北市警大安分局等單位共組專案小組，報請新北地檢署主任檢察官劉文瀚指揮偵辦。

專案小組去年4月先查獲基隆游姓女子匯款給被害人，游嫌雖辯稱是從事網路團購，但警方經向上溯源追查，發現是新北市45歲、43歲詹姓兄弟檔提供資金，與台中35歲陳姓男子、高雄33歲謝姓男子，分別負責北中南區，指揮出金手出金給被害人。

警方根據匯款紀錄、監視器掌握出金手身分後，在全台各地金融機構外埋伏，當場逮捕共30名出金手，並拘提詹姓兄弟、陳嫌、謝嫌等4名主嫌及8名幹部到案，查扣現金212萬元、泰達幣1萬5942顆等贓證物，清查從民國113年底起，共有425人被騙5.7億元，其中台北市一名女會計被騙2200萬元最多。全案詢後，依詐防條例、組織、加重詐欺、洗錢等罪嫌移送新北地檢署偵辦。