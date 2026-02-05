小額出金誘上鉤 警掃蕩詐團逮42人！受害達425人、財損破5.7億

警方逮捕「出金手」。刑事局提供



以假投資網站誘騙被害人投資，再小額出金營造獲利的「假出金」詐騙手法層出不窮，刑事局日前破獲一個假投資詐欺集團，清查全國被害人多達425人，總財損高達新台幣5.7億餘元。警方歷時數月追查，分4波行動在基隆、台北、新北、台中、彰化及高雄等地同步掃蕩，查獲主嫌及共犯42人，其中11人經法院裁定羈押，全案依違反詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例、加重詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

刑事警察局今（2/5）在破案記者會指出，偵查第一大隊透過「165反詐騙系統平台」進行大數據分析，發現該集團與境外非法組織合作，架設假投資網站，對外宣稱投資股票、期貨、虛擬貨幣可獲取高額報酬，藉此招攬被害人投資。初期先誘使被害人投資小額金錢，再安排所謂的「出金手」，透過臨櫃匯款、ATM或網銀方式，將少量資金匯回被害人帳戶，營造「投資獲利」的假象。

警方說明，被害人一旦誤信投資真的獲利，便會持續加碼投入大筆資金，最終遭詐團洗劫一空。專案小組鎖定出金管道後，與北市警大安分局等多個縣市警力共組專案，並報請新北地檢署指揮偵辦。

專案小組去年4月先查緝一名從事網路團購的游姓嫌犯，向上溯源後，再鎖定擔任資金幹部的詹姓兄弟。隨後警方根據金流與大數據分析，在4月至10月間持續跟監埋伏，於金融機構外拘捕多名「出金手」現行犯，並現場查扣贓款近33萬元。

警方接續分4波掃蕩該假投資出金水房，在台中、高雄等地查獲主謀、幹部與出金手共42人，包括35歲陳姓主嫌、33歲謝姓男子及出金幹部10人、出金手30人。法院已裁定羈押陳姓主嫌及幹部等11人，其餘嫌犯依法移送偵辦。

本案共查扣贓款現金212萬餘元新台幣、15942顆泰達幣，以及22支手機、2台電腦、12本銀行存摺、8張金融卡，另起獲刀械等證物。警方清查，被害人遍及全台，其中不乏高額受害案例，北市一名60多歲女會計即於去年底受騙，個人財損高達2200萬元。

刑事警察局提醒，假投資詐騙常以「小額出金」作為誘餌，利用人性貪圖獲利的心理逐步騙取巨額金錢。民眾可隨時透過警政署「打詐儀錶板」查詢最新詐騙手法與案例，若有疑慮，應撥打165反詐騙專線或就近至派出所查證，以免落入詐騙陷阱。

刑事局破獲「假出金」詐騙集團，查扣大筆現金、存摺、提款卡等。刑事局提供

