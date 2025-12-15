「小額出金」騙術揭密！59歲男慘遭詐團設局 警方超商埋伏逮車手

詐騙集團利用「小額出金」作為誘餌，先匯款900元給被害人營造真實獲利假象，再一步步引誘被害人投入更多資金。一名59歲的周姓男子在網路上看到假投資廣告後加入群組，下載假股票APP操作並成功出金900元，讓他深信能真正賺錢。當他申請出金2萬8千元時，詐騙集團卻要求他補繳25萬，並安排專人面交，得手後還想誘騙他加碼投資47萬。所幸被害人臨櫃提款時被行員察覺異狀攔下，警方獲報後埋伏，成功在超商逮捕涉案車手。

女車手與被害人在超商面交，被便衣警察團團包圍。（圖／TVBS）

廣告 廣告

這起詐騙案件中，周姓男子在網路上被假投資廣告吸引，加入群組後看到許多成員分享獲利截圖，因此信以為真並下載了假的股票APP。在操作一段時間後，他成功出金900元，讓他誤以為真的有賺錢。然而，當他後來申請出金2萬8千元時，卻被客服告知帳戶金額不足，並要求他必須補繳25萬才能繼續出金。為了取信於被害人，詐騙集團還安排專人與被害人見面。雙方約在基隆暖暖一間超商進行現金點交，場面就像是合法的投資交割。詐騙集團在得手25萬後還不收手，繼續誘騙被害人加碼投資47萬。幸好最後被害人在臨櫃提款時，被銀行行員察覺異狀及時攔下。

偵查隊副隊長魏志豪表示，分局獲報後立即採取誘捕行動，在超商當場查獲詐欺面交車手，並依法移送法辦。警方調查發現，進行面交的丁姓女車手涉及多起詐欺案件。這種詐騙手法就是讓被害人先小賺900元嘗點甜頭，再一步步掏空積蓄，典型的「放長線釣大魚」策略，差點讓被害人一口氣交出數十萬元積蓄。警方提醒民眾，面對網路投資訊息要特別小心，不要輕易相信小額獲利的誘餌，以免落入詐騙陷阱。

更多 TVBS 報導

無人機闖美國監獄空投違禁品！ 囚犯走私手機行騙

赴韓刷卡竟被店家「畫圈」不給簽名 部落客揭真相：不是詐騙

公文、視訊全是假！她揭「洗錢詐騙流程」 一票苦主認：一模一樣

CORTIS被利用！「1詐騙手法」 台灣粉絲74萬一夕蒸發

