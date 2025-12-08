小額匯款即列警示帳戶 生技公司因100元遭凍帳差點倒閉

台中市議會今（8）日進行第六次定期會第十二次會議，議員林祈烽揭露一起荒謬的警示帳戶列管案件，有一名民眾憑53張各匯入100元的匯款單，至派出所報案說他被詐騙，警方火速就將這53個帳戶凍結，甚至連一家正常營運的生技公司都慘遭波及，列為警示帳戶後不但客戶貨款匯不進、員工薪水匯不出、外匯與支票差點跳票，公司信用面臨全面崩盤。林祈烽直言，他全力支持警方打詐，但應與金融機構做好橫向聯繫，多方確認後再凍結，否則一家企業差點因這100元而倒閉，台中市警示帳戶的標準到底出了什麼問題？

林祈烽（如圖）要求市長盧秀燕與警察局立即檢討相關作業程序與凍結標準，加強與金融機構橫向聯繫與必要審查，避免「小額匯款即列警示帳戶」的荒謬事件再次發生。