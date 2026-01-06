小額捐款減少5萬筆！ 黃鐙輝任創世傳愛大使大眾籲支持寒士吃飽30

藝人黃鐙輝擔任創世基金會傳愛大使，呼籲民眾認領年菜。（圖／林冠吟攝）

藝人黃鐙輝6日上午出席創世基金會「第36屆寒士吃飽30」活動，擔任傳愛大使，呼籲民眾投身公益，表示，「以前大家都說為善不欲人知，但我覺得是要讓大家知道你在做好事，最好拍短影音讓大家知道，才有更多人一起響應。」。對此，創世基金會公關社資部主任吳昭芬表示，2025年受到天災與景氣的雙重打擊，創世基金會在小額捐款中少了5萬多筆，目前支持「寒士吃飽30」的活動菁菲也僅募集到5成多，「這是我們沒有過的數字」，希望社會大眾能一起伸出援手，認領年禮和紅包，協助每個弱勢家庭度過一個好年。

黃鐙輝擔任創世基金會傳愛大使，希望能引起社會大眾一起響應認領年菜，席間更是直接展廚藝，示範如何簡單快速烹調年菜中的「琥珀獅子頭」，他笑著說，創世所提供的年菜是連他這種不太會煮飯的人都能簡單上手，「只要加熱就能享用」；公關社資部主任吳昭芬也表示，為讓每個弱勢家庭可以省去烹調的時間，避免除了平時照料辛勞，還需要花費大料時間烹調，年菜設計多以調理包為主，只要加熱就能享用，一桌年菜就可以輕鬆上桌。

黃鐙輝指出，「以前都說為善不欲人知，但我覺得做善事就是要讓大家知道，最好拍成短影音告訴大家，才能引發更多響應。」，他也說，他曾演過很多弱勢角色，了解不少人就算想改變現狀，也無能為力；創世基金會舉辦寒士吃飽已40多年，「簡單的事重複做就會變成專業」，對一般民眾來說的一點小錢，對弱勢家庭來說卻是賴以為生，得以繼續生存的救命錢，更可以讓照顧者能有機會可以喘氣，創世所提供的服務就是這個，「在一個家庭中，生病的人往往不是最累的，最累的是照顧的人」，希望大家可以一起協助響應，認領年菜。

創世基金會社資公關部主任吳昭芬表示，創世基金會至今已照顧1.8萬個植物人家庭，基金會的運作全仰賴民眾的小額捐款，但2025年受到天災與景氣的雙除打擊，去年小額捐款少了5萬多筆，「這是我們沒有看過的數字」，就連支持寒士吃飽30活動經費也僅募集到5成，希望民眾可以伸出援手，認領年禮和紅包。

寒士吃飽活動預計於今年2月2日至13日，創世基金會會將年禮與應急紅包送往全台1.4萬名清寒植物人、寒士、街友、待拉單親媽媽與清寒長輩手中，讓他們能吃上一頓象徵團圓的年夜飯。邀請社會大眾響應，認助年禮800元、應急紅包600元，讓「送禮到家」陪伴若是度過最需要支持的時刻。愛心專線：02-28357700 分機114（尾牙小組）

