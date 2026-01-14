小額綠電遭業者批與民爭利 台電冤喊：占比微乎其微 絕無破壞行情

台電台南鹽田光電場。 台電提供



再生能源商業同業公會痛批台電今年新推保證買得到的「月租小額綠電」方案是與民爭利，並請台電停止扭曲市場。台電則回應表示，台電小額綠電方案不到1千萬度，相對於去年民間綠電出售量58億度，占比微乎其微，不只量少且只有1年的短天期，每度5.8元至6.3的價格也高於市場行情，目的是在補充短期少量缺口，不會與民爭利。

台電日前推出2026年小額綠電方案，今年產品主打短天期，最低價方案每度只要5.8元，除了簡化購買流程，只要登記就能買，也貼近企業短期綠電需求，今年主打短期轉供，推出「1年型」以及2個月的「選月型」商品，同一電號也可同時購買2種商品搭配使用。

再生能源商業公會對台電提出5大質疑，認為台電出售短天期小額綠電是國營壟斷者跨界搶生意，壓縮民間業者生存空間；台電靠漲電價、預算補助撐場面，使用國家資源補貼後再低價搶市；台電綠電來源不透明，訴求「保證買到」是靠挪用市場配額，並反問台電自己沒有淨零減排的壓力嗎？

再生能源商業公會也批台電是國營壟斷回頭掌控市場，讓再生能源市場化政策倒退十年，將讓民間投資能源轉型的資金縮手。呼籲政府立即介入，要求台電停止扭曲市場，並提出4點訴求，包括經濟部應立即檢討台電是否違反公平競爭原則；要求台電公開綠電來源、成本、補貼金額及配置方式；應保護民間綠電市場，而非讓國營巨獸獨大；台電應專注強化電網、改善虧損，而非跨界搶民間生意。

再生能源商業公會表示，台電年年漲電價，又要立法院補助補貼，現在又以補助、壟斷與資源優勢打造低價綠電方案，表面推廣綠能，實則破壞市場、打擊投資、扼殺民間發展。若政府不立即檢討與修正，最終受到傷害的，不只是業者，而是台灣整體的綠能未來。

對此，台電則回應表示，台電所推出的小額綠電商品未包含躉購綠電（FIT），是為協助議價能力較弱、需求量小的中小企業取得綠電。

綠電來源是透過自建光電、風電案場（南鹽光、彰濱光及離岸一期）推出「少量、短約」商品，補足市場缺口並降低進入門檻。另，本次計畫售價定為每度 5.8至6.3元，略高於目前市場行情，並未以低價競爭，且合約最長僅1年，確保定價能隨市場行情滾動檢討，絕無破壞市場機制或打擊民間投資。

台電說明，小額綠電來源於台電官網綠電專區公開透明揭露，預估年度總簽約量不超過1千萬度，相較 2025 年整體綠電市場轉供量約58億度，占比微乎其微。

