小飛機墜毀釀7死 NASCAR前知名車手全家罹難

NASCAR冠軍車手畢佛。（圖／翻攝自IG@gbiffle）





美國發生空難事故，載有前知名車手畢佛的一架商務飛機，不幸墜毀，畢佛一家四口與友人，總共七人全數罹難。年僅55歲的畢佛是NASCAR史上75大車手，不只賽事成績耀眼，還樂於助人，去年他親自駕駛直升機幫助海倫颶風的災民，如今畢佛一家人罹難，也讓親友相當悲痛。

轟隆巨響，飛機爆炸燃燒，拖出一長條火尾，黑煙直竄天際。

目擊者：「飛機從機場起飛，然後突然發出一種，你知道的，就是飛機俯衝俯衝，急衝時會發出的那種聲音，那聲音真的在尖嘯，聽起來非常淒厲，它直接飛過我家正上方，速度快得離譜。」

墜毀的小型商務噴射機，塞斯納 C550被大火吞噬，當地時間18日上午十點多，它從北卡州機場起飛，要到佛羅里達州，但僅在空中飛行八分鐘，就發生意外。

北卡州警長諾克斯：「已證實飛機上七名人員，都因這起墜機事故而罹難。」

不幸喪生七人中，曾在美國全國運動汽車競賽協會，效力的知名車手，55歲的畢佛一家也在其中，NASCAR隨後發布聲明，畢佛與妻子，女兒與兒子都在飛機上喪生。

NASCAR大賽旁白：「畢佛奪下NASCAR工匠卡車系列賽的年度總冠軍，這也是車隊老闆，有史以來的第一座，NASCAR工匠卡車系列賽冠軍，更是他生涯，首座NASCAR系列賽年度總冠軍。」

畢佛不幸逝世，NASCAR表示哀悼，為他製作紀錄短片，畢佛賽車生涯橫跨20年，2023年獲選為，NASCAR史上75大車手，更是第一位在兩大系列賽，都拿下年度冠軍的車手，2024年海倫颶風重創美國東南部，當時畢佛還親自駕駛直升機去營救災民。

前NASCAR冠軍車手畢佛（2024）：「我只是覺得，如果我不去，還有誰會去呢。」

短短55歲的人生，畢佛卻活出極致的光與熱，不僅在賽道上寫下輝煌紀錄，更在災難面前展現無私救人的胸懷，讓畢佛一家的離去更讓人哀痛，美國國家運輸安全委員會，與聯邦航空總署，已對這起墜機事故展開調查，要釐清事故原因。

