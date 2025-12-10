小飛機迫降公路！撞上轎車「削車頂」畫面曝

▲美國佛州近日有一架小飛機緊急迫降在洲際公路上，撞上前方汽車，奇蹟的是汽車駕駛僅受輕傷、機上2人沒有受傷。（圖／翻攝自Ｘ／@vani_mehrotra）

[NOWnews今日新聞] 復興航空空難翻版？美國佛州近日發生驚悚意外，一架小飛機緊急迫降在洲際公路上，撞上前方一輛行駛中的轎車，奇蹟的是，汽車女駕駛僅受輕傷，飛機駕駛和乘客2人也都毫髮無傷。

據《紐約郵報》報導，佛羅里達公路巡邏隊表示，週一下午5點45分左右，一架「固定翼多引擎飛機」在佛州可可市95號州際公路C5）試圖緊急迫降時，俯衝到交通高峰期的道路上，徑直撞向前方2023年款豐田（Toyota）Camry轎車。

後方車輛的行車紀錄器拍下整段驚險過程，畫面顯示，小飛機緊急迫降時，先是因衝撞力道彈到車輛上，火光四濺，隨後機身又彈起往車輛左邊的路上滑過去，遭到撞擊的車輛車身變形，往道路右側滑去。

拍下整段影片的後車車主吉姆（Jim Coffey）表示，當時看到飛機從天而降，距離撞上自己的車輛僅有幾秒之差。他兒子也說，「我希望飛機能降落到旁邊，但砰地一聲，（飛機）輪子直接撞到車子後方。」

事故現場的照片也能看到，遭撞擊的轎車，後車廂嚴重毀損，飛機的機鼻、機輪散落在地上。但奇蹟的是，轎車57歲女駕駛送醫治療，僅受到輕傷；機上的27歲男飛行員和27歲的男乘客，兩人都毫髮無傷。

美國聯邦航空總署（FAA）將主導這次緊急迫降事故的調查。當局表示，佛羅里達州公路巡邏隊將負責進行墜機事故調查。

