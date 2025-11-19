小馬被爆「養小鬼」？小禎霸氣護航：夫妻倆我最清楚

小禎護航好友小馬。(記者陳奕全攝、馬米娛樂提供)

〔記者侯家瑜／台北報導〕藝人小馬(倪子鈞)日前捲入哥哥爆料風波，哥哥指控他收入不穩、弟媳公司虧損卻依然開名車住豪宅，甚至還爆出「養小鬼」等爭議。今日小禎受訪，表態力挺多年好友小馬夫妻：「他們兩個是我看過最努力的人。」

小禎與小馬私交甚篤，除了是教會好友，更一同經營健身房，她透露小馬的老婆逢人就傳福音，更是女強人，每天親力親為、忙到不可開交，「養小鬼是真的不可能啦！」強調外界指控完全不合理。

小禎也透露自己與小馬一家相當熟，關係緊密，小馬母親之前生病，小馬幾乎每天都到醫院陪伴，「他們夫妻倆對家人真的很照顧。」對於哥哥的指控，小禎認為外界看到的往往只是片面，「他們每天都要進公司開會，非常忙，很認真在經營。」希望外界不要被誤導。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

「叫小瑋X館嫂」無剪接錄音流出！ 館長認房事不順

神通少東苗華斌外遇 名模孫正華爆已簽字離婚

存錢超人 懂得克制物慾又會理財的5星座

LTN經濟通》在南海背刺中國 只有這國辦得到

