小骨折奪命？8歲男童摔斷手 治12天竟猝逝「死因成謎」

愛爾蘭一名8歲男童在學校不慎摔斷手臂，本以為只是一般骨折，卻在多次救治後猝逝，死因成謎。

根據《The Mirror》報導，愛爾蘭威克洛郡拉斯紐（Rathnew, County Wicklow）一名8歲男童布林（Matthew Breen）於當地時間11月6日在學校不慎摔斷手臂，共有2處骨折，第一次送醫救治時，醫生研判沒有大礙，布林行為舉止也一切正常，隨後便轉往另一家醫院開刀醫治骨折。

然而，當布林入院準備進行手術時，病情突然惡化，整天都在嘔吐還出現呼吸困難，為了緩解症狀該院醫生共注射2次類固醇，在手術完成且症狀好轉後，布林出院回到家中休養。

沒想到，布林在家時病情再次惡化，甚至失去呼吸，救護人員獲報後趕到布林家急救並將其送醫，但到院時布林已重度昏迷，只能依靠維生系統續命，最終於11月17日離世，確切死因未公開。

本以為只是一般骨折，沒想到卻天人永隔，讓布林的親友們十分難過，紛紛哀悼「他是最可愛的小男孩，深受許多人的喜愛，所有認識他的人都會想念他」。

