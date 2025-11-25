小骨折奪命？8歲童在校摔斷手「治12天竟突猝死」死因未知

國際中心／綜合報導

愛爾蘭一名8歲手骨折，準備手術突身體不適，治療多日後離世。（示意圖／翻攝自pixabay）

愛爾蘭一名8歲男童馬修‧布林（Matthew Breen）日前在學校不小心摔斷手，手臂因此有2處骨折，但準備手術期間，馬修卻一直感到身體不適，經過多次治療後，雖病情有些微好轉，但幾天後，馬修突然猝逝，死因成謎。

根據綜合外媒報導，家住愛爾蘭威克洛郡拉斯紐（Rathnew, County Wicklow）的馬修於當地時間11月6日在學校期間，不慎造成手臂骨折，隨即被送往醫院，醫生研判沒有大礙，且馬修的行為舉止也一切正常，當天便出院返家；隔天，馬修前往克拉姆林醫院接受手術；然而，在準備手術期間，馬修開始感到身體不適，除了整天都在嘔吐外，還出現呼吸困難狀況。

為了緩解馬修的症狀，醫生開了藥並注射類固醇，但馬修依舊不斷在嘔吐，所以醫生又注射了第二劑類固醇。而馬修在手術完成且症狀有所緩解後，便出院回家；但因馬修仍有呼吸困難症狀，因此醫生幫其預約11日到肺科看診，沒想到，10日馬修的病情突迅速惡化，甚至停止了呼吸，馬上被送往醫院搶救。

不過，馬修到院後，已呈現重度昏迷狀態，僅能依靠維生系統維持生命，最終馬修仍不幸於17日離世，讓其家屬都非常悲慟，馬修的母親希亞拉‧布林（Ciara Breen）更難過表示，馬修的突然過世「在我們心中留下了一個永遠無法填補的空洞」；至於馬修的確切死因，目前仍未公開。

