小鬼當家媽媽凱瑟琳奧哈拉辭世 加拿大總理致哀

（中央社洛杉磯30日綜合外電報導）電影「小鬼當家」中飾演母親角色的加拿大女星凱瑟琳奧哈拉（Catherine O'Hara）今天辭世，享壽71歲。片中飾演她兒子的麥考利克金和加拿大總理卡尼等人紛紛致哀。

路透社報導，經紀人古維茲（Marc Gurvitz）辦公室公關證實凱瑟琳奧哈拉與世長辭。英國廣播公司（BBC）引述創意藝人經紀公司（Creative Artists Agency）聲明報導，她在短暫患病後於洛杉磯的家中過世。

凱瑟琳奧哈拉在「小鬼當家」（Home Alone）中飾演主角凱文（Kevin）的母親凱特（Kate），知名作品還包括電影「陰間大法師」（Beetlejuice）。

凱瑟琳奧哈拉2020年憑藉影集「富家窮路」（Schitt's Creek）榮獲艾美獎（Emmy Awards）喜劇類最佳女主角，隔年也贏得金球獎（Golden Globes）最佳喜劇音樂類影集女主角。

麥考利克金（Macaulay Culkin）在社群媒體平台Instagram發文，附上兩人合照緬懷。他寫道：「媽媽，我以為我們還有時間。我還想多陪陪您。我想坐在您身旁的椅子上。我聽到了您的聲音，但我還有很多話想說。我愛您。我們之後見。」

卡尼（Mark Carney）在X平台上表示：「我與加拿大國民及全球影迷對凱瑟琳奧哈拉的離世同感哀戚。」

加拿大前總理杜魯道（Justin Trudeau）也在X上稱她是「受人愛戴的加拿大代表性人物，擁有難得的喜劇天賦與溫暖的心」，還說「她讓不同世代的人都開懷大笑」，同時附上兩人合影。

凱瑟琳奧哈拉生於1954年3月4日，在多倫多（Toronto）長大，家裡7個孩子中排行第6。她1974年以多倫多即興劇團「第二城」（The Second City）成員身分開啟演藝生涯。兩年後劇團創作了小品喜劇電視節目SCTV，她經常參與演出。

凱瑟琳奧哈拉也曾為許多動畫作品獻聲，包括「聖誕夜驚魂」（The Nightmare Before Christmas）的莎莉（Sally），以及「荒野機器人」（The Wild Robot）、「元素方城市」（Elemental）、「科學怪犬」（Frankenweenie）中多個角色。

她近期作品包括賽斯羅根（Seth Rogen）去年好萊塢諷刺喜劇影集「片廠風雲」（The Studio）。

凱瑟琳奧哈拉身後留下丈夫威爾希（Bo Welch），他們是1987年在「陰間大法師」的片場相識，威爾希是藝術指導。兩人育有兩子。（編譯：盧映孜）1150131