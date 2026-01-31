小鬼當家媽媽病逝！麥考利克金悲痛曬照發文

娛樂中心／杜子心報導



經典耶誕電影《小鬼當家》陪伴了好幾世代的觀眾成長，片中那位總是焦急大喊「凱文！」的媽媽形象，更成為全球影迷共同的童年記憶。然而這份回憶如今傳來令人心碎的消息，飾演母親「凱特」的加拿大國寶級女星凱薩琳奧哈拉（Catherine O’Hara），於美國時間1月30日在洛杉磯住處因短暫疾病離世，享壽71歲。經紀公司證實，她在家人陪伴下安詳走完人生最後一程，噩耗曝光後震撼各界。









《小鬼當家》「凱文」媽驟逝！71歲加拿大影后凱薩琳奧哈拉離世震憾全球。

凱薩琳奧哈拉（左）和麥考利克金（右）2023年才在好萊塢星光大道重逢。（圖／翻攝自IG@culkamania）

凱薩琳奧哈拉演藝生涯橫跨超過50年，最讓人印象深刻的角色正是《小鬼當家》中迷糊卻充滿母愛的凱特，她意外把兒子留在家裡時那聲驚慌失措的「凱文！」成為影史經典。她與飾演兒子的麥考利克金在2023年才在好萊塢星光大道重逢，當時她幽默表示自己是「兩次把兒子忘在家裡的假媽媽」，兩人相擁而泣掀起一波回憶熱潮。如今噩耗傳出，麥考利克金也在社群平台曬出合照哀悼，寫下「媽媽，我以為我們還有時間。我還想多陪陪妳，坐在妳旁邊的椅子上。我聽到了妳，但我還有好多話沒說。我愛妳，我們後會有期」，字字充滿悲痛，讓粉絲看了鼻酸。

《小鬼當家》「凱文」媽驟逝！71歲加拿大影后凱薩琳奧哈拉離世震憾全球。

凱薩琳奧哈拉出演過多部經典知名影劇。（圖／翻攝自IG@catherineoharas）

除了《小鬼當家》系列，凱薩琳奧哈拉早年從即興喜劇團體嶄露頭角，在《SCTV》打開知名度，並在提姆波頓執導的《陰間大法師》及2024年續集中飾演藝術家德莉亞。近年她又憑影集《富家窮路》中怪奇又浮誇的莫伊拉角色橫掃艾美獎與金球獎，事業再創高峰。她與製作設計師丈夫Bo Welch結婚多年，育有兩子。這位橫跨大小銀幕的喜劇傳奇驟然離世，讓演藝圈與全球影迷齊聲悼念。









原文出處：小鬼當家媽媽病逝享壽71歲！麥考利克金悲痛曬照發文：以為我們還有時間

