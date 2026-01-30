《小鬼當家》凱薩琳歐哈拉辭世 享壽71歲

凱薩琳歐哈拉上週過世。（圖／達志／美聯社）

根據《CNN》報導，以獨特喜劇風格廣受影迷喜愛的加拿大女演員、《小鬼當家》裡的媽媽凱薩琳歐哈拉（Catherine O’Hara），日前於美國洛杉磯的住處安詳辭世，享壽71歲。其經紀公司證實，她因短暫疾病於上週五過世。

凱薩琳歐哈拉的演藝生涯起於家鄉加拿大的即興喜劇劇團「Second City」，隨後進軍影壇，成功塑造了多位令人難忘的電影母親角色。1988年，她在《陰間大法師》（Beetlejuice）中飾演極具風格的狄莉亞（Delia Deetz），以戲謔神經質的表演征服觀眾，該角色也於2024年的續集《陰間大法師2》（Beetlejuice Beetlejuice）中再度登場。

1990年，她在經典聖誕電影《小鬼當家》（Home Alone）中飾演一位焦頭爛額、意外將兒子留在家中的母親。她大喊兒子名字「Kevin！」的橋段早已成為流行文化象徵。歐哈拉也在1992年的續集中再度出演該角色。

2022年，她出席螢幕兒子麥考利克金（Macaulay Culkin）於好萊塢星光大道的授星儀式，感性致詞說：「謝謝你邀請我，這位曾經把你一個人留在家的假媽媽，和你一起分享這幸福的時刻。」

麥考利克金在社群平台上悼念歐哈拉：「媽媽，我以為我們還有時間。我還有好多話想對你說。我愛你。」

《小鬼當家》之後，歐哈拉與導演克里斯多福葛斯特（Christopher Guest）合作，參與多部嘲諷紀錄片風格的作品，如1996年的《等待葛夫曼》（Waiting for Guffman）與2000年的《最佳伴侶》（Best in Show），展現多變喜劇才華。葛斯特對《CNN》表示：「我感到極度哀痛，我們失去了一位這個時代最偉大的喜劇演員。」

她與長年合作夥伴尤金李維（Eugene Levy）多次同台演出，兩人後來在廣受好評的電視劇《富家穷路》（Schitt’s Creek）中攜手演出，歐哈拉飾演性格浮誇、金句頻出的前女演員莫伊拉（Moira Rose），憑此角獲得空前關注。

2020年，她憑《富家穷路》榮獲艾美獎最佳女主角，該屆頒獎典禮因疫情採取遠端方式，全球130個攝影機同步捕捉影星的慶祝畫面。她在得獎致詞中感謝尤金李維與其子丹李維（Dan Levy）創作出這個「讓一位年過花甲的女性盡情展現自我荒謬特質」的角色。

2021年，歐哈拉更以莫伊拉一角奪得金球獎殊榮。她曾對《紐約時報》表示：「莫伊拉比我有趣多了。這角色讓我有機會表演、模仿口音，這是我人生中難以割捨的樂趣。」

近年來，歐哈拉在影視圈持續活躍，參演劇集《The Studio》，飾演一位失勢高層，該角色讓她再度獲得金球獎與艾美獎提名。她也於HBO Max熱門劇集《最後生還者》（The Last of Us）第二季擔綱重要角色，並再度入圍艾美獎。

男主角佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal）也在Instagram上悼念歐哈拉，形容她為「天才」，並寫道：「這個世界失去了光亮，我們這些曾經擁有妳的人，會永遠記住妳。」

凱薩琳歐哈拉留下丈夫波威爾許（Bo Welch）以及兩位兒子馬修（Matthew）與路克（Luke）。根據經紀公司表示，家屬將舉行私人追思會，以紀念她燦爛非凡的一生。

